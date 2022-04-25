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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

25.04.2022 20:36
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/01/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25/04/2022
Karar Sayısı
2022/07
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                                                                        
 
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1)"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
 
 
01.01.2022 – 31.03.2022 Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu'nun 25.04.2022 tarihli ve 2022-07 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
 
 
a)     Şirketimizin "01 Ocak 2022 – 31 Mart 2022" dönemine ait sınırlı  denetimden geçmemiş Sermaye Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini,
 
b)    Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde finansal tablolar, dipnotlar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklama tarihi itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 
c)     Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, Şirketimizin aktifi, pasifi, finansal durumu, kar zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını, faaliyet raporunun, faaliyetimizin gelişimini, performansını, finansal durumumuzu, karşı karşıya kaldığımız önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını ,
 
beyan ederiz.
 
               
            Saygılarımızla.
 
 
                                                                                                                                    
                                                                                          
Dündar Dayı                                    Sadık Tıltak                                    Kadir Erhan Tunçay
 
Yönetim Kurulu Başkanı                 Denetim Komitesi Başkanı          Denetim Komitesi Üyesi
Genel Müdür                               
                                            
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                          
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023649


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