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***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

11.06.2021 15:12



***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 11.06.2021 tarihli ve 2021-07 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulu üyesi atanmasından sonra Aday Gösterme Komitesinin aşağıda yer alan biçimde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Aday Gösterme Komitesi
Başkan    Piraye Erdem (Bağımsız Üye)
Üye         Utku Ergüder (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Üye         Dündar Dayı (Yönetim Kurulu Üyesi)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941970


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