***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.06.2021 tarihli ve 2021-07 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulu üyesi atanmasından sonra Aday Gösterme Komitesinin aşağıda yer alan biçimde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Aday Gösterme KomitesiBaşkan Piraye Erdem (Bağımsız Üye)Üye Utku Ergüder (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)Üye Dündar Dayı (Yönetim Kurulu Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941970BIST