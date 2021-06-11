***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
11.06.2021 15:12
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.06.2021 tarihli ve 2021-07 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, yeni yönetim kurulu üyesi atanmasından sonra Aday Gösterme Komitesinin aşağıda yer alan biçimde oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Aday Gösterme Komitesi
Başkan Piraye Erdem (Bağımsız Üye)
Üye Utku Ergüder (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
Üye Dündar Dayı (Yönetim Kurulu Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941970
BIST
16:321.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,73
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.460
16:328,4080
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0199
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
16:3210,1967
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0809
|Açılış
|: 10,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
16:32509,29
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -5,18
|Açılış
|: 509,09
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
505,79
BIST En Aktif Hisseler16:30
|BMSCH
|6,08
|126.412.232
|% 9,95
|
|OYYAT
|22,54
|150.412.056
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|100.056.293
|% 9,93
|
|LINK
|35,54
|25.565.524
|% 9,62
|
|KAPLM
|20,90
|8.810.817
|% 7,73
|
|YESIL
|3,16
|18.179.547
|% -9,97
|
|TKURU
|157,90
|4.894.479
|% -9,87
|
|ATATP
|28,90
|85.887.713
|% -8,60
|
|CLEBI
|237,50
|77.551.629
|% -7,26
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,59
|1.215.050.427
|% 1,11
|
|GARAN
|8,53
|811.093.912
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,20
|645.197.998
|% 1,85
|
|ASELS
|15,78
|479.987.456
|% 0,51
|
|FENER
|37,38
|479.602.150
|% 2,30
|
|EKGYO
|2,20
|645.197.998
|% 1,85
|
|ZRGYO
|1,64
|290.593.382
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,30
|339.647.589
|% 0,44
|
|GARAN
|8,53
|811.093.912
|% 0,59
|
|THYAO
|14,59
|1.215.050.427
|% 1,11
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4159
|8,4172
|% -0,13
|
|Euro
|10,2042
|10,2094
|% -0,66
|
|Sterlin
|11,8427
|11,9020
|% -0,59
|
|Frank
|9,3213
|9,3775
|% -0,65
|
|Riyal
|2,2328
|2,2440
|% -0,35
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|-14,61
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|3.364
|3.415
|-38,00
|
|Tam
|3.350
|3.437
|-37,86
|
|Yarım
|1.619
|1.662
|-18,31
|
|Çeyrek
|812
|831
|-9,16
|
|Gümüş.Ons
|28,16
|28,19
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|72,56
|72,56
|0,04
|