***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ileKurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda yer alan üyelerden oluşmasınaKurumsal Yönetim KomitesiBaşkan Selami Ekin (Bağımsız Üye)Üye Sadık Tıltak (Bağımsız Üye)Üye Hasan Hüsnü Güzelözoy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954118BIST