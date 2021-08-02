***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.08.2021 14:17
***GRNYO*** GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 02.08.2021 tarihli ve 2021-12 sayılı kararı ile
Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıda yer alan üyelerden oluşmasına
Kurumsal Yönetim Komitesi
Başkan Selami Ekin (Bağımsız Üye)
Üye Sadık Tıltak (Bağımsız Üye)
Üye Hasan Hüsnü Güzelöz
oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954118
BIST
14:551.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.395
14:558,3515
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0866
|Açılış
|: 8,3530
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,4787
En Düşük
8,3478
14:559,9321
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,1044
|Açılış
|: 9,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0813
En Düşük
9,9155
14:55486,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -5,81
|Açılış
|: 486,43
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
485,69
BIST En Aktif Hisseler14:55
|IDGYO
|3,30
|71.934.216
|% 10,00
|
|KTSKR
|24,22
|20.264.646
|% 9,99
|
|ORMA
|28,62
|390.838
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,17
|17.026.333
|% 9,98
|
|INTEM
|39,56
|6.216.137
|% 9,95
|
|METUR
|6,14
|138.053.335
|% -9,97
|
|KARYE
|9,93
|70.324.233
|% -8,90
|
|MMCAS
|6,50
|131.193
|% -8,45
|
|KARSN
|4,21
|620.075.894
|% -7,88
|
|ATSYH
|3,53
|195.852
|% -7,11
|
|KARSN
|4,21
|620.075.894
|% -7,88
|
|GARAN
|8,55
|591.230.713
|% 0,35
|
|ASELS
|15,93
|549.118.623
|% 2,71
|
|THYAO
|12,89
|410.090.327
|% 1,26
|
|YKBNK
|2,43
|366.443.162
|% 1,67
|
|YKBNK
|2,43
|366.443.162
|% 1,67
|
|KARSN
|4,21
|620.075.894
|% -7,88
|
|ODAS
|1,31
|185.478.345
|% -1,82
|
|EKGYO
|1,81
|247.636.043
|% -0,55
|
|CEMAS
|1,31
|94.321.331
|% -0,76
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3488
|8,3515
|% -1,03
|
|Euro
|9,9259
|9,9321
|% -1,04
|
|Sterlin
|11,5767
|11,6347
|% -1,02
|
|Frank
|9,1896
|9,2450
|% -0,96
|
|Riyal
|2,2214
|2,2325
|% -0,97
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,38
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|3.220
|3.269
|-46,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-44,34
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-21,45
|
|Çeyrek
|777
|795
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,85
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|
Seans Raporu
14:55
daha fazla
-
15:10IDGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.30 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 471, 559 adet işlem
-
15:09GOLTS
Yüzde 5.03 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 605, 158 adet işlem
-
15:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 5 artarak (% 0.20 ) 1, 234
-
15:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DAGI, KTSKR, SUMAS, BURVA, INTEM, BURCE, EMKEL, DOBUR, IZFAS, ORMA
-
15:08
AKSUE, IDGYO, BMSCH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında