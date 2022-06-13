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***GRNYO* *GZNMI* *ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

13.06.2022 09:15
***GRNYO* *GZNMI* *ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu


***GRNYO******GZNMI******ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )

İlgili Şirketler [GRNYO, GZNMI]
İlgili Fonlar [ULH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036842


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CASA 130,90 540.617 % 10,00  
UFUK 55,45 2.314.389 % 9,91  
BRKO 1,25 935.175 % 9,65  
EUREN 23,34 212.781.113 % 8,06  
DOBUR 47,94 5.251.529 % 7,78  
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10:55 Alış Satış %  
Dolar 17,2393 17,2548 % 0,84  
Euro 18,0611 18,0942 % 0,46  
Sterlin 21,0125 21,1179 % 0,03  
Frank 17,2971 17,4013 % 0,29  
Riyal 4,5758 4,5987 % 0,63  
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10:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.858 -14,38  
Altın Gr. 1.028 1.028 -2,13  
Cumhuriyet 6.804 6.907 144,00  
Tam 6.770 6.942 13,45  
Yarım 3.272 3.358 6,50  
Çeyrek 1.641 1.679 3,25  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,38  
Gümüş Gr. 11,91 11,93 -0,13  
B. Petrol 120 120 -2,07  
Seans Raporu 10:55
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