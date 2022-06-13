***GRNYO* *GZNMI* *ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
13.06.2022 09:15
***GRNYO******GZNMI******ULH*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRNYO, GZNMI]
İlgili Fonlar [ULH]
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036842
BIST
10:552.532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -10,77
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
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2.552
En Düşük
2.520
10:5517,2548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1444
|Açılış
|: 17,0450
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|Önceki Kapanış
|: 16,9900
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17,2801
En Düşük
17,0425
10:5518,0942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 17,8500
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18,2021
En Düşük
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10:551.028,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,78
|Açılış
|: 1.028,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler10:55
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.314.389
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|EUREN
|23,34
|212.781.113
|% 8,06
|
|DOBUR
|47,94
|5.251.529
|% 7,78
|
|TSGYO
|5,70
|33.574.813
|% -6,25
|
|ULUUN
|19,90
|39.661.978
|% -4,23
|
|TETMT
|225,00
|2.332.020
|% -4,13
|
|SOKM
|13,40
|52.853.256
|% -4,01
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|47,40
|1.555.449.367
|% 1,50
|
|EREGL
|32,22
|546.576.609
|% -3,07
|
|SISE
|22,18
|454.743.510
|% -0,18
|
|SASA
|43,18
|406.302.397
|% -1,77
|
|KRDMD
|13,66
|335.230.211
|% -2,36
|
|DOHOL
|4,05
|308.471.944
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,58
|188.391.684
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,73
|184.499.080
|% -0,42
|
|SEGYO
|1,17
|41.943.976
|% 0,86
|
|TSKB
|2,38
|83.367.576
|% -0,83
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2393
|17,2548
|% 0,84
|
|Euro
|18,0611
|18,0942
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,0125
|21,1179
|% 0,03
|
|Frank
|17,2971
|17,4013
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5758
|4,5987
|% 0,63
|
|10:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-14,38
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,51
|21,53
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|-0,13
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,07
|