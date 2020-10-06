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***GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

06.10.2020 10:03
GÜNCEL HABERLER



***GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )

İlgili Şirketler [GRNYO]
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Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 02.10.2020 tarihinde başlayan % 7,14285 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 06.10.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878452


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Altın Gr. 477 477 -1,16  
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Tam 3.142 3.221 17,55  
Yarım 1.518 1.558 8,49  
Çeyrek 762 779 4,25  
Gümüş.Ons 24,21 24,25 -0,13  
Gümüş Gr. 6,05 6,06 -0,03  
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