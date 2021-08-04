***GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
04.08.2021 17:17
***GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler GRNYO
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAGRNYO91Q5 GRNYO Nakit Temettü Ödeme 1 1 04/08/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954720
BIST
17:271.430
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 16,05
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.431
En Düşük
1.408
17:278,5334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0588
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
17:2710,1294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0891
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
17:27494,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,64
|Açılış
|: 494,62
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VBTYZ
|20,90
|5.180.671
|% 10,00
|
|KAPLM
|23,56
|30.033.999
|% 9,99
|
|EDATA
|17,94
|112.755.231
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|11.140.164
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|17.717.299
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.491.671
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|79.382.746
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|270.318.883
|% -9,84
|
|SANFM
|20,18
|8.804.107
|% -6,14
|
|ITTFH
|1,55
|47.665.809
|% -6,06
|
|GARAN
|9,22
|2.026.961.098
|% 1,32
|
|KOZAL
|111,10
|1.585.361.343
|% 4,81
|
|TUPRS
|97,55
|757.227.496
|% 3,17
|
|AKBNK
|5,48
|577.366.673
|% 1,11
|
|KOZAA
|14,32
|561.029.637
|% 3,47
|
|GARAN
|9,22
|2.026.961.098
|% 1,32
|
|YKBNK
|2,50
|513.669.393
|% 2,04
|
|AKBNK
|5,48
|577.366.673
|% 1,11
|
|ODAS
|1,40
|137.884.060
|% 3,70
|
|TSKB
|1,33
|112.766.412
|% 1,53
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5319
|8,5340
|% 0,70
|
|Euro
|10,1204
|10,1390
|% 0,98
|
|Sterlin
|11,8599
|11,9194
|% 1,02
|
|Frank
|9,3750
|9,4315
|% 0,63
|
|Riyal
|2,2676
|2,2790
|% 0,60
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-9,70
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,43
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|7,00
|
|Tam
|3.268
|3.350
|15,92
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|7,70
|
|Çeyrek
|792
|810
|3,85
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,28
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,01
|
|B. Petrol
|70,84
|70,84
|0,46
|
Seans Raporu
17:25
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-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, EKGYO, TTKOM
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 74 artarak (% 1.34 ) 1, 263
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PENTA, KRONT, ISGSY, KTSKR, DAGI, GENIL, KAPLM, IDGYO, EDATA, DNISI
-
17:41
KRONT, PENTA, DNISI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:41
LUKSK, AGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında