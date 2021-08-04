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***GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

04.08.2021 17:17



***GRNYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler GRNYO

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TRAGRNYO91Q5 GRNYO Nakit Temettü Ödeme 1 1 04/08/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954720


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VBTYZ 20,90 5.180.671 % 10,00  
KAPLM 23,56 30.033.999 % 9,99  
EDATA 17,94 112.755.231 % 9,99  
DNISI 12,45 11.140.164 % 9,98  
PENTA 44,36 17.717.299 % 9,97  
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Dolar 8,5319 8,5340 % 0,70  
Euro 10,1204 10,1390 % 0,98  
Sterlin 11,8599 11,9194 % 1,02  
Frank 9,3750 9,4315 % 0,63  
Riyal 2,2676 2,2790 % 0,60  
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17:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 -9,70  
Altın Gr. 494 494 0,43  
Cumhuriyet 3.278 3.328 7,00  
Tam 3.268 3.350 15,92  
Yarım 1.579 1.621 7,70  
Çeyrek 792 810 3,85  
Gümüş.Ons 25,26 25,28 -0,12  
Gümüş Gr. 6,93 6,94 0,01  
B. Petrol 70,84 70,84 0,46  
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