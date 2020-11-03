***GRNYO* *RODRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
03.11.2020 18:26
***GRNYO******RODRG*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [GRNYO, RODRG]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRNYO.E ve RODRG.E payları 04/11/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 18/11/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885921
BIST
18:051.151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 17,12
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.156
En Düşük
1.123
18:058,4118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0283
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5468
En Düşük
8,4010
18:059,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0574
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0092
En Düşük
9,7754
18:05516,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 2,01
|Açılış
|: 516,39
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
524,30
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRGYO
|3,30
|19.070.419
|% 10,00
|
|KSTUR
|130,90
|335.626
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|277.593
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.833.711
|% 10,00
|
|SODSN
|22,14
|587.781
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|72.622.340
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|233.731
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|215.915
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.163.635
|% -10,00
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|SISE
|6,40
|1.257.650.421
|% 0,63
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|KRDMD
|3,27
|1.465.695.961
|% -4,11
|
|TSKB
|2,30
|932.930.604
|% -9,80
|
|GARAN
|6,95
|2.436.844.311
|% 5,14
|
|YKBNK
|2,33
|690.099.522
|% 6,39
|
|PETKM
|4,20
|1.217.691.436
|% 2,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4113
|8,4118
|% -0,34
|
|Euro
|9,8662
|9,8807
|% 0,58
|
|Sterlin
|10,9418
|10,9967
|% 0,67
|
|Frank
|9,1829
|9,2382
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2360
|2,2472
|% -0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.907
|1.908
|12,09
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,36
|
|Cumhuriyet
|3.474
|3.527
|77,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|70,58
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|34,14
|
|Çeyrek
|837
|856
|17,07
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|39,83
|39,83
|0,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58YKBNK
Yüzde 4.57 oranında artışla 2.29 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 734, 976 adet işlem
-
17:56ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.74 lira fiyatla işlem gören hissede 764, 781 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 51 artarak (% 1.49 ) 1, 264
-
17:55
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, SISE
-
17:55XU100
Endeks 1, 148 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 19, 726.00 milyon TL de