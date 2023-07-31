***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı )TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFinansal Raporların Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi24/07/2023Karar Sayısı50SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıGO5 Fon Sorumluluk Beyanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177325BIST