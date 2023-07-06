***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
06.07.2023 13:51
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.foneriaportfoy.com.tr
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 8474 operasyon@foneriaportfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Kadir ALTUNOK Genel Müdür Yardımcısı/Portföy Yöneticisi 0212 706 8474-1005 dealing@foneriaportfoy.com.tr
Ela TURAN Operasyon Yetkilisi 0212 706 8474-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166223
BIST
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14:146.183
En Düşük
|Değişim
|: 1,25%
|| 76,23
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.131
En Yüksek
6.208
14:1426,0830
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,8932
14:1428,4604
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1831
|Açılış
|: 28,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
14:141.614,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,40
|Açılış
|: 1.614,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.597,49
BIST En Aktif Hisseler14:12
|TETMT
|267,40
|17.905.678
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|131.099.346
|% 10,00
|
|RODRG
|48,40
|34.441.935
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,80
|32.788.297
|% 9,99
|
|BRKVY
|26,86
|70.888.575
|% 9,99
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|34,80
|68.576.306
|% -4,97
|
|ATLAS
|4,02
|18.929.674
|% -3,37
|
|ESCAR
|95,15
|63.273.738
|% -2,66
|
|BRMEN
|2,23
|423.912
|% -2,62
|
|THYAO
|217,70
|5.700.926.743
|% 0,55
|
|TUPRS
|88,00
|3.043.263.919
|% 3,96
|
|SISE
|47,06
|2.703.253.766
|% 1,91
|
|EKGYO
|8,10
|2.484.401.050
|% 3,45
|
|YKBNK
|13,30
|2.423.677.619
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,10
|2.484.401.050
|% 3,45
|
|YKBNK
|13,30
|2.423.677.619
|% 0,30
|
|ZOREN
|3,56
|580.506.514
|% 1,14
|
|ODAS
|8,38
|1.030.423.930
|% 6,48
|
|ISCTR
|14,26
|1.620.137.829
|% 0,07
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0525
|26,0830
|% 0,06
|
|Euro
|28,4248
|28,4604
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,2263
|33,3930
|% 0,60
|
|Frank
|29,0071
|29,1818
|% 0,38
|
|Riyal
|6,9349
|6,9697
|% 0,06
|
|14:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|9,67
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|9,21
|
|Cumhuriyet
|10.802
|10.965
|30,00
|
|Tam
|10.687
|10.976
|33,22
|
|Yarım
|5.224
|5.347
|26,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,19
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,43
|19,45
|0,05
|
|B. Petrol
|76,70
|76,70
|0,05
|