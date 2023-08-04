***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
04.08.2023 11:03
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 02.08.2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180554
BIST
'
12:237.281
En Düşük
|Değişim
|: 0,82%
|| 59,43
|Açılış
|: 7.257
|
|Önceki Kapanış
|: 7.222
|
7.205
En Yüksek
7.298
12:2326,9915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0447
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0100
|
27,4154
En Düşük
26,9175
12:2329,5414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0183
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
30,2907
En Düşük
29,4723
12:231.677,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,59
|Açılış
|: 1.677,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,34
|
1.707,13
En Düşük
1.673,93
BIST En Aktif Hisseler12:21
|RAYSG
|43,56
|32.374.179
|% 10,00
|
|CMENT
|81,40
|470.492
|% 10,00
|
|KLSER
|48,66
|645.930.978
|% 9,99
|
|TETMT
|626,30
|31.504.007
|% 9,99
|
|BRKVY
|48,10
|35.563.716
|% 9,97
|
|MACKO
|91,80
|374.330.015
|% -10,00
|
|AVHOL
|91,90
|3.711.749
|% -9,99
|
|EGEPO
|26,02
|15.222.745
|% -9,97
|
|IZFAS
|9,97
|10.117.526
|% -9,94
|
|EDIP
|16,00
|19.186.144
|% -7,41
|
|ASTOR
|115,00
|3.892.375.833
|% 1,59
|
|THYAO
|236,30
|2.600.255.901
|% 0,55
|
|KONTR
|249,30
|2.454.814.700
|% -0,95
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|SMRTG
|86,20
|2.060.908.578
|% 2,99
|
|EKGYO
|8,90
|2.159.251.190
|% 0,45
|
|CEMAS
|3,26
|375.190.702
|% 4,49
|
|GSDHO
|4,74
|514.165.039
|% 0,21
|
|FZLGY
|15,07
|1.456.700.174
|% 5,31
|
|YKBNK
|14,13
|893.414.109
|% 0,50
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9848
|26,9904
|% 0,16
|
|Euro
|29,5224
|29,5374
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,1817
|34,3532
|% 0,08
|
|Frank
|30,6246
|30,8090
|% -0,27
|
|Riyal
|7,1725
|7,2085
|% 0,12
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.933
|-0,90
|
|Altın Gr.
|1.678
|1.678
|1,78
|
|Cumhuriyet
|11.201
|11.370
|-6,00
|
|Tam
|10.952
|11.029
|-75,00
|
|Yarım
|5.480
|5.540
|-38,00
|
|Çeyrek
|2.740
|2.770
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,50
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,35
|20,38
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,55
|85,55
|0,41
|