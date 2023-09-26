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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

26.09.2023 13:25
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 26 SPL DÜZEY 2

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 26 SPL Düzey 3/Türev
Kadir ALTUNOK 7 SPL Düzey 3/Türev
Zeliha Funda KAYA 15 SPL Düzey 3/Türev
Pınar Saydem 19 SPL Düzey 3/Türev




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197296


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GOZDE 32,12 145.736.644 % 10,00  
TETMT 2.594,90 107.950.115 % 10,00  
ALCAR 1.050,50 84.623.873 % 10,00  
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Cumhuriyet 11.333 11.504 -43,00  
Tam 11.086 11.163 -35,00  
Yarım 5.560 5.604 -18,00  
Çeyrek 2.771 2.802 -9,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,96 -0,19  
Gümüş Gr. 20,08 20,10 -0,15  
B. Petrol 91,69 91,69 -0,19  
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