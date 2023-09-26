***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
26.09.2023 13:25
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 26 SPL DÜZEY 2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 26 SPL Düzey 3/Türev
Kadir ALTUNOK 7 SPL Düzey 3/Türev
Zeliha Funda KAYA 15 SPL Düzey 3/Türev
Pınar Saydem 19 SPL Düzey 3/Türev
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197296
BIST
'
16:498.345
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 39,94
|Açılış
|: 8.369
|
|Önceki Kapanış
|: 8.305
|
8.258
En Yüksek
8.390
16:4927,2709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0651
|Açılış
|: 27,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2200
|
27,4538
En Düşük
27,1436
16:4928,9119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0692
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,1359
En Düşük
28,7845
16:491.671,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.671,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.676,31
|
1.689,46
En Düşük
1.054,06
BIST En Aktif Hisseler16:49
|MAKIM
|58,30
|91.438.573
|% 10,00
|
|GOZDE
|32,12
|145.736.644
|% 10,00
|
|TETMT
|2.594,90
|107.950.115
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.050,50
|84.623.873
|% 10,00
|
|QNBFL
|550,00
|5.290.074
|% 10,00
|
|KSTUR
|803,30
|2.013.064
|% -9,99
|
|TUCLK
|80,30
|107.233.387
|% -9,98
|
|ADESE
|2,44
|765.112.575
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,62
|548.344
|% -9,95
|
|KNFRT
|22,30
|125.566.690
|% -9,94
|
|THYAO
|231,40
|9.356.202.128
|% -0,47
|
|SASA
|50,45
|9.263.745.406
|% 9,91
|
|TUPRS
|169,80
|9.209.263.994
|% 2,29
|
|ISCTR
|25,70
|5.587.761.534
|% 2,15
|
|HEKTS
|25,84
|4.771.742.913
|% 8,30
|
|ZOREN
|5,54
|3.682.223.176
|% 9,27
|
|KATMR
|2,37
|764.324.839
|% -4,44
|
|ADESE
|2,44
|765.112.575
|% -9,96
|
|ALBRK
|4,04
|1.135.409.302
|% 0,25
|
|ODAS
|12,86
|3.075.580.477
|% 6,37
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2650
|27,2709
|% 0,24
|
|Euro
|28,8984
|28,9119
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1334
|33,2995
|% 0,02
|
|Frank
|29,7410
|29,9201
|% 0,09
|
|Riyal
|7,2471
|7,2834
|% 0,20
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-10,24
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.671
|-5,62
|
|Cumhuriyet
|11.333
|11.504
|-43,00
|
|Tam
|11.086
|11.163
|-35,00
|
|Yarım
|5.560
|5.604
|-18,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.802
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|20,08
|20,10
|-0,15
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-0,19
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, ASTOR
-
17:04XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 84 artarak (% 0.44 ) 7, 293
-
17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : REEDR, ULKER, SKBNK, HATSN, ADGYO, TARKM, QNBFL, GOZDE, YONGA, TURGG
-
17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KNFRT, TUCLK, KSTUR, BRMEN, ADESE
-
17:04
BURVA, SAYAS, QNBFL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında