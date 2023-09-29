***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
29.09.2023 15:03
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRYGRIP00157
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Ana strateji, belirlenen temalara portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak orta-uzun vadeli yatırım yapılması yönündedir. Fon, portföy dağılımının değişen piyasa koşullarına göre dinamik olarak değiştirilmesi suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir. 6
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198164
BIST
'
16:088.350
En Düşük
|Değişim
|: 1,60%
|| 131,65
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.350
16:0827,4141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1000
|Açılış
|: 27,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
16:0829,0891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0607
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
16:081.652,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 9,77
|Açılış
|: 1.652,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.637,86
BIST En Aktif Hisseler16:08
|ISYAT
|11,66
|68.010.588
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|378.102.529
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.178,70
|215.784.923
|% 9,99
|
|OYAYO
|33,26
|117.060.602
|% 9,99
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.461.639
|% -10,00
|
|EUYO
|16,02
|8.937.746
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|270.674.326
|% -9,99
|
|CASA
|88,90
|34.419.809
|% -9,97
|
|IHYAY
|1,94
|137.596.269
|% -9,77
|
|THYAO
|244,90
|10.298.939.965
|% 0,70
|
|TUPRS
|159,90
|5.037.862.086
|% 2,19
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|AKBNK
|33,56
|3.608.870.302
|% 4,74
|
|ZOREN
|5,70
|2.500.952.839
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,34
|4.468.510.673
|% 4,56
|
|EKGYO
|8,06
|1.672.478.552
|% 0,50
|
|ODAS
|13,54
|2.179.902.209
|% 1,27
|
|KOZAL
|29,00
|4.204.838.909
|% 5,45
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4075
|27,4141
|% 0,37
|
|Euro
|29,0796
|29,0891
|% 0,21
|
|Sterlin
|33,4779
|33,6458
|% 0,47
|
|Frank
|29,9403
|30,1206
|% 0,42
|
|Riyal
|7,2880
|7,3246
|% 0,11
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|12,24
|
|Altın Gr.
|1.652
|1.652
|9,77
|
|Cumhuriyet
|11.207
|11.377
|-30,00
|
|Tam
|10.982
|11.077
|-11,00
|
|Yarım
|5.508
|5.561
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.781
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,64
|0,71
|
|B. Petrol
|93,69
|93,69
|0,59
|
Seans Raporu
16:08
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16:23BAYRK
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