***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Tasfiye Tarihi 14.06.2043Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarArif Özer İsfendiyaroğlu 2021- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kurucu 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kurucu 2018-2020 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015-2018 Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı, Ak Portföy Yönetim Kurulu Üyesi, Ak Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi 2009-2015 Garanti Bankası Ödeme Sistemleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2006-2009 Deniz Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi, Deniz Portföy Yönetim Kurulu Üyesi 10İnci Aksun 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler CBO 7Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 7 SPL DÜZEY 3/TÜREVMehmet Zeynal Taşar 1998 Devam Çetaş Otomotiv Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198559BIST