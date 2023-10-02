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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

02.10.2023 13:49
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Tasfiye Tarihi 21.12.2029

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00548 Fon Toplam Değerinin: 0,00548'i 2 Fon Toplam Değerinin: %2'si

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Arif Özer İsfendiyaroğlu 2021- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kurucu 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Kurucu 2018-2020 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015-2018 Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 10
İnci Aksun 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler CBO 7
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 7 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198563


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FENER 112,20 782.915.662 % 10,00  
KONYA 5.826,70 59.106.045 % 10,00  
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Altın Gr. 1.617 1.618 -10,05  
Cumhuriyet 11.049 11.216 -74,00  
Tam 10.807 10.939 -149,00  
Yarım 5.420 5.492 -75,00  
Çeyrek 2.702 2.746 -37,00  
Seans Raporu 18:05
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