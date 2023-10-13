***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2023 14:47
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 84 74 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205905
BIST
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17:138.193
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -66,33
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1327,8111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0854
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1329,2663
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:131.709,98
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 43,61
|Açılış
|: 1.710,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:12
|POLTK
|10.997,00
|132.657.963
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.141.863
|% 10,00
|
|AYCES
|465,30
|29.023.563
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,38
|319.021.132
|% -9,45
|
|THYAO
|221,70
|4.734.869.490
|% -1,51
|
|PETKM
|24,32
|4.678.296.673
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,90
|4.421.847.167
|% 1,88
|
|TUPRS
|147,90
|3.904.477.278
|% 0,48
|
|ASELS
|43,40
|3.413.429.463
|% 0,70
|
|EKGYO
|7,75
|2.033.315.802
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,40
|1.588.177.022
|% 1,11
|
|PETKM
|24,32
|4.678.296.673
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,87
|3.238.061.681
|% -2,53
|
|ODAS
|13,58
|2.021.538.406
|% 0,37
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8030
|27,8081
|% 0,30
|
|Euro
|29,2549
|29,2659
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,7071
|33,8762
|% 0,14
|
|Frank
|30,6008
|30,7852
|% 0,65
|
|Riyal
|7,3903
|7,4273
|% 0,26
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|42,81
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.533
|11.616
|189,00
|
|Yarım
|5.784
|5.831
|96,00
|
|Çeyrek
|2.883
|2.915
|47,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,61
|0,78
|
|Gümüş Gr.
|20,12
|20,14
|0,66
|