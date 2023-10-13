***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
13.10.2023 15:52
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mahallesi İnönü Caddesi No:50 Devres Han İç Kapı No 2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul 0212 706 8474 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205963
BIST
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17:138.193
En Düşük
|Değişim
|: -0,80%
|| -66,33
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:1327,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0824
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:1329,2659
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0048
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:131.710,45
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 44,08
|Açılış
|: 1.710,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:13
|ERBOS
|237,60
|635.179.344
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.222.403
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|323.555.017
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|221,30
|4.751.948.104
|% -1,69
|
|PETKM
|24,28
|4.700.191.516
|% 3,76
|
|BRSAN
|1.001,90
|4.453.082.604
|% 1,38
|
|TUPRS
|147,80
|3.940.488.510
|% 0,41
|
|ASELS
|43,32
|3.434.071.098
|% 0,51
|
|EKGYO
|7,75
|2.046.521.900
|% -2,27
|
|ZOREN
|6,37
|1.596.042.002
|% 0,63
|
|PETKM
|24,28
|4.700.191.516
|% 3,76
|
|YKBNK
|18,88
|3.248.869.812
|% -2,48
|
|ODAS
|13,61
|2.072.743.630
|% 0,59
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8030
|27,8081
|% 0,30
|
|Euro
|29,2549
|29,2659
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|44,26
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
|