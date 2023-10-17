***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2023 16:03
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
9:00-17:30 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına nemalandırılmadan o gün içinde yatırımcı adına blokeye alınmak suretiyle katılma payı alımında kullanılır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207181
BIST
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16:438.037
En Düşük
|Değişim
|: 1,29%
|| 102,66
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.061
16:4327,9216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0868
|Açılış
|: 28,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
16:4329,4841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0537
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6164
En Düşük
29,3512
16:431.726,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.726,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.731,76
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler16:41
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|BFREN
|12.470,30
|713.137.843
|% 10,00
|
|UNLU
|23,10
|67.441.918
|% 10,00
|
|INGRM
|375,10
|72.853.804
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|41.148.703
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|343.946.603
|% -10,00
|
|VERUS
|236,00
|238.781.672
|% -9,02
|
|ERBOS
|242,10
|1.243.921.338
|% -7,35
|
|POLTK
|11.326,00
|190.945.325
|% -6,37
|
|INTEM
|217,00
|170.583.686
|% -6,14
|
|THYAO
|223,60
|5.613.933.393
|% 0,27
|
|BRSAN
|983,50
|3.600.222.909
|% 10,00
|
|TUPRS
|142,20
|3.389.964.175
|% 1,21
|
|EREGL
|41,92
|2.868.765.007
|% 2,85
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|EKGYO
|7,54
|2.406.023.071
|% 2,31
|
|ODAS
|11,90
|2.681.570.836
|% -5,56
|
|ZOREN
|6,19
|1.294.586.455
|% 0,32
|
|YKBNK
|18,87
|2.152.895.369
|% 0,96
|
|PETKM
|22,56
|2.551.984.459
|% 0,53
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,9151
|27,9198
|% 0,31
|
|Euro
|29,4806
|29,4896
|% 0,20
|
|Sterlin
|33,8324
|34,0021
|% -0,13
|
|Frank
|30,8273
|31,0130
|% 0,19
|
|Riyal
|7,4215
|7,4588
|% 0,40
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|7,95
|
|Altın Gr.
|1.727
|1.728
|10,53
|
|Cumhuriyet
|11.931
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.670
|11.755
|47,00
|
|Yarım
|5.853
|5.900
|23,00
|
|Çeyrek
|2.917
|2.950
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,93
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|20,38
|20,41
|0,19
|
|B. Petrol
|90,08
|90,08
|0,43
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55AVTUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 7.69 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 396, 424 adet işlem
-
16:54XU100
Endeks 8, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 80, 149.00 milyon TL de
-
16:54TGSAS
Yüzde 9.93 oranında artışla 25.24 lira fiyatla işlem gören hissede 462, 623 adet işlem
-
16:53BRYAT
Yüzde 6.41 oranında artışla 2, 586.70 lira fiyatla işlem gören hissede 209, 244 adet işlem
-
16:52BMSCH
Yüzde 8.38 oranında artışla 18.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 415, 879 adet işlem