***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207216BIST