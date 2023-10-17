***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.10.2023 17:14
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon portföyü, mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde makroekonomik veriler, istatistiksel analizler, piyasa koşulları ve risk-getiri beklentileri dikkate alınarak yönetilir. İzahnâme'de yer verilen Varlık ve İşlem Türü Tablosu'nda belirtilen işlem türleri çerçevesinde çoklu varlık yönetim modeli benimsenir. Stratejik ve taktiksel varlık dağılımının aktif biçimde yönetilmesi suretiyle portföy çeşitliliği sağlanır. Fon stratejisi kapsamında, katılım esaslarına uygun para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılarak orta-uzun vadede kar payı endeksi üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir. 5
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207216
BIST
'
18:058.115
En Düşük
|Değişim
|: 2,27%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.935
|
7.908
En Yüksek
8.115
18:0527,9490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1142
|Açılış
|: 28,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8950
|
27,9575
En Düşük
27,7691
18:0529,5461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1157
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3800
|
29,6292
En Düşük
29,3512
18:051.724,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,37
|Açılış
|: 1.724,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.717,03
|
1.733,84
En Düşük
1.712,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|134,20
|1.585.695.881
|% 10,00
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.673,90
|744.672.039
|% 10,00
|
|GSRAY
|8,47
|875.352.499
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,31
|65.716.568
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.342,20
|360.554.986
|% -10,00
|
|UMPAS
|6,84
|1.429.890
|% -9,76
|
|ERBOS
|236,00
|1.416.527.692
|% -9,68
|
|POLTK
|11.008,00
|235.300.422
|% -9,00
|
|VERUS
|236,20
|275.001.001
|% -8,94
|
|THYAO
|225,10
|7.544.345.887
|% 0,94
|
|TUPRS
|144,40
|4.393.513.900
|% 2,78
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|BRSAN
|983,50
|3.723.398.416
|% 10,00
|
|ASTOR
|122,00
|3.574.064.249
|% 6,92
|
|EKGYO
|7,63
|3.059.899.949
|% 3,53
|
|ODAS
|12,30
|4.028.877.572
|% -2,38
|
|ZOREN
|6,26
|1.741.991.379
|% 1,46
|
|YKBNK
|19,28
|3.305.061.520
|% 3,16
|
|PETKM
|22,86
|3.365.380.155
|% 1,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8921
|27,9490
|% 0,41
|
|Euro
|29,5082
|29,5461
|% 0,39
|
|Sterlin
|33,8965
|34,0665
|% 0,06
|
|Frank
|30,8672
|31,0532
|% 0,32
|
|Riyal
|7,4202
|7,4574
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|1,71
|
|Altın Gr.
|1.726
|1.726
|9,32
|
|Cumhuriyet
|11.933
|12.112
|83,00
|
|Tam
|11.652
|11.755
|47,00
|
|Yarım
|5.844
|5.900
|23,00
|
|Çeyrek
|2.913
|2.950
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|20,49
|20,52
|0,29
|
|B. Petrol
|89,48
|89,48
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 117, 33 artarak (% 1.41 ) 8, 466
-
17:59
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, VBTYZ, BRSAN
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, TUPRS, ODAS
-
17:59XU100
Endeks 8, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 99, 220.00 milyon TL de
-
17:58IEYHO
Yüzde 5.32 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 152, 587 adet işlem