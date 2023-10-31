***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2023 12:29
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 26 SPL Düzey 3/Türev
Zeliha Funda KAYA 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2019 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yatırım Yöneticisi 15 SPL Düzey 3/Türev
Pınar SAYDEM 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021- Devam Londonvest LTD. Finans Müdürü 19 SPL Düzey 3/Türev
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ela TURAN Operasyon Yetkilisi 0212 706 8474-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212271
BIST
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14:387.698
En Düşük
|Değişim
|: -0,20%
|| -15,07
|Açılış
|: 7.749
|
|Önceki Kapanış
|: 7.713
|
7.669
En Yüksek
7.775
14:3828,3139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0743
|Açılış
|: 28,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1800
|
28,5332
En Düşük
28,2053
14:3830,1783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1640
|Açılış
|: 30,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9000
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30,4738
En Düşük
29,7463
14:381.817,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,88
|Açılış
|: 1.817,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.814,02
|
1.831,22
En Düşük
1.808,62
BIST En Aktif Hisseler14:36
|TABGD
|190,30
|4.862.958.986
|% 10,00
|
|YAPRK
|203,70
|219.201.715
|% 9,99
|
|AVHOL
|82,00
|247.965.064
|% 9,99
|
|RODRG
|57,25
|13.575.537
|% 9,99
|
|ORMA
|208,20
|3.882.930
|% 9,98
|
|MRSHL
|1.906,70
|8.309.399
|% -10,00
|
|TARKM
|834,60
|90.244.463
|% -10,00
|
|QNBFB
|333,00
|3.327.854
|% -10,00
|
|UZERB
|257,60
|23.148.450
|% -9,99
|
|DOFER
|43,84
|46.987.860
|% -9,98
|
|TABGD
|190,30
|4.862.958.986
|% 10,00
|
|THYAO
|221,50
|4.802.782.012
|% 1,19
|
|MIATK
|892,50
|3.853.396.163
|% 7,99
|
|TUPRS
|144,50
|3.288.786.090
|% 2,19
|
|ASTOR
|127,40
|1.950.348.511
|% -2,30
|
|ODAS
|12,79
|1.474.233.664
|% -2,52
|
|EKGYO
|6,63
|612.694.322
|% -1,34
|
|ZOREN
|5,53
|467.734.513
|% 0,36
|
|YKBNK
|17,65
|1.268.025.594
|% 0,63
|
|MHRGY
|5,38
|388.064.299
|% -3,06
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,2602
|28,3102
|% 0,25
|
|Euro
|30,1498
|30,1659
|% 0,51
|
|Sterlin
|34,3587
|34,5310
|% 0,21
|
|Frank
|31,2164
|31,4044
|% 0,04
|
|Riyal
|7,5158
|7,5535
|% 0,07
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|2,51
|
|Altın Gr.
|1.817
|1.817
|3,12
|
|Cumhuriyet
|12.237
|12.422
|36,00
|
|Tam
|11.980
|12.053
|-13,00
|
|Yarım
|6.008
|6.052
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.995
|3.026
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,28
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,14
|21,16
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,84
|86,84
|0,49
|