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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

31.10.2023 12:39
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 26 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Zeliha Funda Kaya 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2019 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yatırım Yöneticisi 15 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Pınar Saydem 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021- Devam Londonvest LTD. Finans Müdürü 19 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Mehmetali PALAZ Alternatif Fonlar İş Geliştirme Uzmanı 0212 706 84 74 -1007 operasyon@foneriaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212285


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Yarım 6.010 6.053 -5,00  
Çeyrek 2.996 3.026 -3,00  
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