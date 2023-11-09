***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü Serbest FonFonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFoneria Portföy Yönetimi A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00 - 15:00 Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır. 1 Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olması dolayısıyla katılım payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.foneriaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır.Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00890 3,25 0,00890 3,25 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe Çalışkan 26 SPL Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBerna Sema YİĞİT SEVİNDİ 26 SPL Düzey 3/TürevZeliha Funda KAYA 15 SPL Düzey 3/TürevPınar SAYDEM 19 SPL Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaÖmer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat:B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 8474 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEla TURAN Operasyon Yetkilisi 0212 706 8474-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216270BIST