***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.01.2024 17:18
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Halka Arz Tarihi
İhraç Sıra Numarası Halka Arz Tarihi
18.01.2024
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00721 2,63 0,00721 2,63 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241424
BIST
'
17:498.060
En Düşük
|Değişim
|: 0,45%
|| 35,83
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.056
En Yüksek
8.117
17:4930,1349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0048
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:4932,8188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0011
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:491.950,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.950,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:47
|HLGYO
|2,64
|79.680.641
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.405.267
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.009.373
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|AGROT
|16,99
|299.511.304
|% 9,97
|
|MEGMT
|35,84
|1.943.930.568
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.294.800.800
|% -9,99
|
|SURGY
|41,88
|1.221.364.586
|% -9,78
|
|DIRIT
|11,00
|1.395.784
|% -5,98
|
|KBORU
|80,40
|3.043.672.364
|% -5,74
|
|ASTOR
|111,90
|6.207.432.387
|% 9,38
|
|KBORU
|80,40
|3.043.672.364
|% -5,74
|
|CATES
|62,60
|2.294.800.800
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,00
|2.236.358.465
|% 2,51
|
|MEGMT
|35,84
|1.943.930.568
|% -9,99
|
|EKGYO
|9,00
|2.236.358.465
|% 2,51
|
|ODAS
|8,62
|890.175.601
|% 2,62
|
|BEGYO
|4,95
|476.405.267
|% 10,00
|
|AKFGY
|1,90
|189.743.915
|% 0,53
|
|QUAGR
|3,93
|286.712.808
|% -1,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1295
|30,1357
|% 0,02
|
|Euro
|32,7992
|32,8390
|% 0,06
|
|Sterlin
|38,0335
|38,2243
|% -0,18
|
|Frank
|34,5559
|34,7641
|% -0,43
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,54
|% 0,66
|
|Platin
|902,11
|903,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,03
|940,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,09
|78,09
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,97
|2.013,33
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, PETKM, KOZAL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 92 artarak (% 0.55 ) 7, 138
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, VRGYO, INTEM, BEGYO, PRZMA, AGROT, GARFA, FRIGO, BAYRK, AKYHO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CATES, MEGMT, SNPAM
-
17:59
EGSER, MAALT, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında