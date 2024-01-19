***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.01.2024 12:46
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 27 SPL DÜZEY 2
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 07.06.2022 27 SPL3/Türev
Zeliha Funda KAYA 16 SPL Düzey 3/Türev
Pınar Saydem 20 SPL Düzey 3/Türev
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241610
BIST
'
14:317.982
En Düşük
|Değişim
|: -0,42%
|| -34,04
|Açılış
|: 8.040
|
|Önceki Kapanış
|: 8.016
|
7.937
En Yüksek
8.045
14:3130,1909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0557
|Açılış
|: 30,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2400
|
30,2039
En Düşük
30,0572
14:3132,9050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0587
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,9513
En Düşük
32,7446
14:311.970,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 10,81
|Açılış
|: 1.970,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.959,85
|
1.972,41
En Düşük
1.954,70
BIST En Aktif Hisseler14:31
|KBORU
|86,35
|790.994.244
|% 10,00
|
|DIRIT
|12,32
|2.880.208
|% 10,00
|
|KFEIN
|89,80
|473.783.065
|% 9,98
|
|KGYO
|38,90
|34.700.473
|% 9,95
|
|YYAPI
|3,65
|88.909.510
|% 9,94
|
|BAYRK
|31,66
|26.627.872
|% -9,95
|
|SNPAM
|86,00
|11.033.402
|% -6,16
|
|CASA
|90,20
|2.056.571
|% -5,85
|
|HATEK
|12,50
|32.646.041
|% -4,36
|
|SEKUR
|26,00
|5.186.916
|% -3,99
|
|SASA
|38,20
|3.940.040.130
|% 6,05
|
|THYAO
|251,00
|3.018.402.856
|% 0,10
|
|ISCTR
|25,46
|2.094.845.715
|% -1,55
|
|YKBNK
|22,18
|1.831.703.446
|% 0,91
|
|AKBNK
|40,62
|1.817.681.842
|% -0,98
|
|EKGYO
|8,80
|1.057.415.031
|% -2,00
|
|SASA
|38,20
|3.940.040.130
|% 6,05
|
|YKBNK
|22,18
|1.831.703.446
|% 0,91
|
|ISCTR
|25,46
|2.094.845.715
|% -1,55
|
|BEGYO
|5,20
|392.916.561
|% 5,05
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1857
|30,1909
|% 0,18
|
|Euro
|32,8931
|32,9050
|% 0,18
|
|Sterlin
|38,1809
|38,3724
|% 0,06
|
|Frank
|34,6019
|34,8103
|% 0,11
|
|Riyal
|8,0295
|8,0697
|% 0,22
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,78
|22,82
|% 0,66
|
|Platin
|913,95
|914,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|947,77
|951,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,15
|79,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.030,92
|2.031,58
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:31
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-
14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -31, 25 kaybederek (% -0.44 ) 7, 055
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, YYAPI, KBORU, DIRIT, KGYO, AKYHO
-
14:45
YYAPI, GRTRK, TMPOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
BAYRK, SAFKR, CASA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
Bu seansda işlem gören 253 hisse senedinden 114 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 128 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem