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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

22.01.2024 16:42
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 27 SPL DÜZEY 2

Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Arif Özer İsfendiyaroğlu 2021 - Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? Kurucu 2020 - Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? Kurucu 2018-2020 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015-2018 Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 11
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 9
Mehmet Akif Çelenk 2023 ? Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2019 ? Devam Kapitalfon Gayrimenkul Yatırım Lisanslı Değerleme Uzmanı 2015 ? 2019 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Lisanslı Değerleme Uzmanı, 2011 ? 2015 GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, 9

Fon Portföy Yöneticileri (Gayrimenkul Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 27 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Zeliha Funda Kaya 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2019 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yatırım Yöneticisi 16 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Pınar Saydem 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021- Devam Londonvest LTD. Finans Müdürü 20 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241982


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