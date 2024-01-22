***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
22.01.2024 16:45
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Danışmanlık Hizmeti Alınan Kuruluşlar Alkima Yatırım ve Danışmanlık A.Ş.
Fonun Tasfiye Tarihi 08.11.2035
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 27 SPL DÜZEY 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241987
BIST
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16:368.052
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,87
|Açılış
|: 7.996
|
|Önceki Kapanış
|: 7.997
|
7.970
En Yüksek
8.070
16:3630,2498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0493
|Açılış
|: 30,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2700
|
30,2498
En Düşük
30,1539
16:3632,9649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0296
|Açılış
|: 32,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9300
|
33,0196
En Düşük
32,8564
16:361.966,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.966,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.969,85
|
1.974,13
En Düşük
1.960,17
BIST En Aktif Hisseler16:34
|TETMT
|4.180,00
|27.833.815
|% 10,00
|
|BURVA
|86,45
|31.512.928
|% 9,99
|
|SELGD
|21,60
|9.536.952
|% 9,98
|
|DIRIT
|13,55
|2.009.221
|% 9,98
|
|KFEIN
|98,75
|458.947.050
|% 9,97
|
|FENER
|114,30
|1.184.230.571
|% -10,00
|
|BAYRK
|28,50
|10.893.726
|% -9,98
|
|SANEL
|29,98
|11.371.105
|% -6,25
|
|YYAPI
|3,45
|123.629.561
|% -5,48
|
|CASA
|86,00
|3.559.110
|% -4,66
|
|THYAO
|252,75
|6.370.525.672
|% 1,00
|
|SASA
|38,32
|3.072.561.413
|% 1,91
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|AKBNK
|40,36
|2.700.887.576
|% -1,37
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|EKGYO
|9,49
|2.948.595.315
|% 8,09
|
|YKBNK
|22,28
|2.471.871.517
|% 0,54
|
|AKFGY
|1,92
|183.498.477
|% 2,67
|
|ADESE
|2,46
|217.861.251
|% 6,49
|
|PETKM
|20,14
|1.603.610.514
|% 1,61
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2429
|30,2459
|% 0,15
|
|Euro
|32,9465
|32,9581
|% 0,07
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5486
|% 0,29
|
|Frank
|34,6764
|34,8853
|% 0,09
|
|Riyal
|8,0394
|8,0798
|% 0,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|21,99
|22,02
|% 0,66
|
|Platin
|900,73
|902,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|925,39
|931,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,82
|78,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,14
|2.023,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:34
daha fazla
-
16:49PINSU
Yüzde 4.62 oranında artışla 14.71 lira fiyatla işlem gören hissede 757, 523 adet işlem
-
16:48BORLS
Yüzde 4.07 oranında artışla 38.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 242, 650 adet işlem
-
16:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 95 artarak (% 0.78 ) 7, 123
-
16:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELGD, GSRAY, MIPAZ, AVTUR, YAYLA, METUR, KFEIN, MEKAG, VRGYO, KBORU
-
16:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BAYRK, FENER