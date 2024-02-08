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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

08.02.2024 18:12
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FON
Fonun Süresi Süresiz

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-15:00 Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, para piyasası fonlarında veya ters repoda nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.foneriaportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Fon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Ana strateji, belirlenen temalara portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak orta-uzun vadeli yatırım yapılması yönündedir. Fon, portföy dağılımının değişen piyasa koşullarına göre dinamik olarak değiştirilmesi suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedir

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +100 baz puan 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
1 0,00822 3 0,00822 3 20

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 27 SPL Düzey 2

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 27 SPL Düzey 3/ Türev
Zeliha Funda Kaya 16 SPL Düzey 3/ Türev
Pınar Saydem 20 SPL Düzey 3/ Türev

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 84 74 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ela Turan Operasyon Yetkilisi 0212 706 84 74-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248221


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