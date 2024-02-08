***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST FONFonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-15:00 Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır. 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar, para piyasası fonlarında veya ters repoda nemalandırılır ve bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde katılma payı alımında kullanılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.foneriaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk DeğeriFon, portföy yöneticisinin yerel ve global piyasalardaki trendleri yakından takip ederek, makroekonomik faktörlerin analizi ve piyasa öngörüsü doğrultusunda seçeceği bir veya birden fazla temaya dayalı yerli/yabancı ortaklık paylarına, borsa yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak, orta ve uzun vadede TL bazında yüksek getiri sağlamayı amaçlamaktadır. Ana strateji, belirlenen temalara portföy zamanlamasını efektif olarak kullanarak orta-uzun vadeli yatırım yapılması yönündedir. Fon, portföy dağılımının değişen piyasa koşullarına göre dinamik olarak değiştirilmesi suretiyle sermaye kazancı elde etmeyi hedeflemektedirFon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +100 baz puan 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)1 0,00822 3 0,00822 3 20Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe Çalışkan 27 SPL Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBerna Sema Yiğit Sevindi 27 SPL Düzey 3/ TürevZeliha Funda Kaya 16 SPL Düzey 3/ TürevPınar Saydem 20 SPL Düzey 3/ Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaÖmer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 84 74 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEla Turan Operasyon Yetkilisi 0212 706 84 74-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248221BIST