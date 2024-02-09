***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBESTFonun Süresi SüresizPortföy Yöneticisi Kuruluşİhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret UnvanıFONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler09:00-17:30 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına repo-ters repo ve/veya Foneria Portföy Para Piyasası Fonları aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise katılma payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek yatırım aracı ile nemalandırılır.Fon Portföyüne İlişkin BilgilerGüncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkelerwww.foneriaportfoy.com.trFonun Yatırım Stratejisi ve Risk DeğeriYatırım Stratejisi Risk Değeri- Fon'un yatırım stratejisi, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. 7Fon Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +150 baz puan 100Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonlarıİhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)0,00958 3,5 0,00958 3Fon Müdürü ve Portföy YöneticileriFon MüdürüAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarAyşe Biçe Çalışkan 27 SPL Düzey 2Fon Portföy YöneticileriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarBerna Sema Yiğit Sevindi 27 SPL Düzey 3/TürevZeliha Funda Kaya 16 SPL Düzey 3/TürevPınar Saydem 20 SPL Düzey 3/Türevİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaÖmer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 8474 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaEla Turan Operasyon Yetkilisi 0212 706 8474-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248479BIST