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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

09.02.2024 12:35
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Bağlı Olduğu Şemsiye Fonun Türü SERBEST
Fonun Süresi Süresiz

Portföy Yöneticisi Kuruluş
İhraç Sıra Numarası Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı
FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00-17:30 TEFAS 1 Alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar o gün için yatırımcı adına repo-ters repo ve/veya Foneria Portföy Para Piyasası Fonları aracılığıyla nemalandırılmak suretiyle bu izahnamede belirlenen esaslar çerçevesinde, katılma payı alımında kullanılır. TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde ise katılma payı alım talimatları karşılığında tahsil edilen tutarlar yatırımcı hesabında fon dağıtıcı kuruluş tarafından belirlenecek yatırım aracı ile nemalandırılır.

Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler
Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler
www.foneriaportfoy.com.tr

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
- Fon'un yatırım stratejisi, BIST'te işlem gören ortaklık paylarında, ortaklık paylarına ait rüçhanlarda, varantlarda, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon sözleşmeleri ve diğer türev araçlarda gün içinde gerçekleşebilecek fiyat uyuşmazlıklarını ve istatistiksel arbitraj fırsatlarını algoritma destekli sistemler ile değerlendirerek sermaye kazancı sağlamak ve portföy değerini artırmaktır. Fon, söz konusu yatırım stratejisi sonucu oluşan pozisyon risklerini uygun görülen yüksek korelasyonlu yurt içi ve yurt dışı finansal ürünler yardımıyla hedge etmeyi amaçlamaktadır. 7

Fon Karşılaştırma Ölçütü
Karşılaştırma Ölçütü Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi +150 baz puan 100

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
İhraç Sıra Numarası Fon İçtüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Fon İçtüzüğündeYer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%)
0,00958 3,5 0,00958 3

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Müdürü
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ayşe Biçe Çalışkan 27 SPL Düzey 2

Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 27 SPL Düzey 3/Türev
Zeliha Funda Kaya 16 SPL Düzey 3/Türev
Pınar Saydem 20 SPL Düzey 3/Türev

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ömer Avni Mah. İnönü Cad. Devres Han No:50 İç Kapı No:2 Kat: B2 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL 0212 706 8474 0212 706 4702 operasyon@foneriaportfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Ela Turan Operasyon Yetkilisi 0212 706 8474-1008 operasyon@foneriaportfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248479


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Paladyum 883,29 887,04 % 0,66  
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