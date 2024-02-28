***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2024 16:58
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 27 SPL Düzey 3/Türev
Zeliha Funda Kaya 16 SPL Düzey 3/Türev
Pınar Saydem 20 SPL Düzey 3/Türev
Hülya KAMA 30 SPL Düzey 3/Türev
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252713
BIST
'
18:059.097
En Düşük
|Değişim
|: -1,05%
|| -96,54
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.091
En Yüksek
9.227
18:0531,3647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1312
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
18:0534,0325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1658
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0498
En Düşük
33,7387
18:052.076,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 23,22
|Açılış
|: 2.076,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.076,92
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKING
|37,84
|53.338.791
|% 10,00
|
|FONET
|40,08
|352.952.225
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|7.618.362
|% 9,99
|
|TGSAS
|52,75
|30.216.185
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.700.407.896
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|75.336.399
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|249.038.880
|% -10,00
|
|CMENT
|410,00
|12.113.347
|% -9,99
|
|ALCTL
|134,90
|434.576.725
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|479.517.135
|% -9,93
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|MIATK
|81,05
|6.016.423.538
|% 3,51
|
|REEDR
|76,10
|5.704.924.301
|% 9,97
|
|THYAO
|277,75
|5.480.269.640
|% -1,42
|
|KONTR
|286,00
|5.219.420.951
|% -0,35
|
|EKGYO
|11,34
|2.401.736.203
|% 2,16
|
|ODAS
|10,66
|1.972.558.237
|% 5,65
|
|EREGL
|45,94
|8.525.330.556
|% 0,92
|
|ISCTR
|10,71
|2.006.968.609
|% -3,51
|
|ZOREN
|5,53
|849.449.611
|% -1,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3650
|31,3677
|% 0,43
|
|Euro
|34,0230
|34,0303
|% 0,48
|
|Sterlin
|39,4627
|39,6606
|% 0,39
|
|Frank
|35,2292
|35,4414
|% 0,14
|
|Riyal
|8,3360
|8,3778
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,74
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|875,80
|879,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|948,78
|953,58
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,21
|83,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.058,49
|2.058,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MAALT
Yüzde -6.96 oranında düşüşle 1, 203.00 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 733 adet işlem
-
17:58GEREL
Yüzde -6.03 oranında düşüşle 32.44 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 833, 581 adet işlem
-
17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
-
17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606