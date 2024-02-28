***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2024 17:00
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ 27 SPL Düzey 3/ Türev
Zeliha Funda KAYA 16 SPL Düzey 3/Türev
Pınar Saydem 20 SPL Düzey 3/Türev
Hülya KAMA 30 SPL Düzey 3/Türev
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252717
BIST
'
18:059.062
En Düşük
|Değişim
|: -1,28%
|| -117,12
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.062
En Yüksek
9.237
18:0531,1967
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0530
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2450
|
31,3872
En Düşük
31,0687
18:0533,8511
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0426
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
34,0887
En Düşük
33,6740
18:052.038,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,05
|Açılış
|: 2.038,06
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.026,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|17,27
|70.630.212
|% 10,00
|
|KTLEV
|132,00
|488.351.737
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|26.756.047
|% 10,00
|
|INVEO
|49,94
|356.155.539
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.280.750.904
|% 9,99
|
|ARDYZ
|53,55
|953.882.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|180,00
|4.014.426
|% -10,00
|
|YONGA
|83,70
|9.819.651
|% -10,00
|
|DGATE
|44,86
|99.325.757
|% -9,99
|
|VBTYZ
|44,04
|1.113.915.286
|% -9,98
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|THYAO
|276,00
|10.664.225.307
|% -1,52
|
|PGSUS
|855,50
|4.691.571.030
|% 3,26
|
|REEDR
|62,95
|4.325.329.579
|% -9,94
|
|TUPRS
|161,50
|4.309.815.317
|% 0,81
|
|EREGL
|46,90
|23.132.004.221
|% -0,13
|
|EKGYO
|11,15
|3.355.391.757
|% -1,33
|
|ZOREN
|5,43
|1.536.149.676
|% 0,93
|
|ISCTR
|10,96
|2.764.280.755
|% -1,88
|
|ADESE
|2,85
|376.733.732
|% 1,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1877
|31,1967
|% 0,17
|
|Euro
|33,8363
|33,8511
|% 0,13
|
|Sterlin
|39,3324
|39,5297
|% -0,11
|
|Frank
|35,2873
|35,4999
|% 0,05
|
|Riyal
|8,2905
|8,3321
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,40
|22,42
|% 0,66
|
|Platin
|879,18
|880,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|927,53
|932,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,97
|82,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,09
|2.033,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AYCES
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 841.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 633 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KONTR, ASELS, AKBNK
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, OYAKC, TUPRS
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 84 kaybederek (% -0.98 ) 7, 951
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VESBE, MERKO, BERA, QNBFL, PATEK, FONET, DIRIT, BRKVY, ORCAY, LMKDC