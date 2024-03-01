***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.03.2024 16:59
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,00863 Fon Toplam Değerinin: 0,00863'ü 3,15 Fon Toplam Değerinin:%3,15'i
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253826
BIST
'
17:449.118
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -75,88
|Açılış
|: 9.218
|
|Önceki Kapanış
|: 9.194
|
9.101
En Yüksek
9.227
17:4431,3608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1273
|Açılış
|: 31,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2100
|
31,4296
En Düşük
31,1768
17:4433,9112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0445
|Açılış
|: 33,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,8000
|
33,9843
En Düşük
33,7387
17:442.069,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 16,14
|Açılış
|: 2.068,76
|
|Önceki Kapanış
|: 2.052,86
|
2.073,58
En Düşük
2.049,20
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VKING
|37,84
|52.100.704
|% 10,00
|
|TGSAS
|52,75
|29.599.326
|% 9,99
|
|OTTO
|390,75
|5.128.503
|% 9,99
|
|LMKDC
|31,52
|1.697.774.021
|% 9,98
|
|FLAP
|15,98
|424.502.693
|% 9,98
|
|ERSU
|30,78
|73.531.029
|% -10,00
|
|NETAS
|85,50
|226.091.253
|% -10,00
|
|ALCTL
|134,90
|433.134.779
|% -9,95
|
|KTLEV
|107,00
|475.408.763
|% -9,93
|
|KBORU
|159,00
|2.072.549.178
|% -8,67
|
|EREGL
|46,06
|7.688.097.322
|% 1,19
|
|REEDR
|76,10
|5.679.645.023
|% 9,97
|
|MIATK
|82,75
|5.473.234.887
|% 5,68
|
|KONTR
|289,25
|4.855.804.468
|% 0,78
|
|THYAO
|278,00
|4.586.826.241
|% -1,33
|
|EKGYO
|11,28
|2.144.519.260
|% 1,62
|
|ODAS
|10,71
|1.775.629.240
|% 6,14
|
|EREGL
|46,06
|7.688.097.322
|% 1,19
|
|ISCTR
|10,78
|1.757.227.007
|% -2,88
|
|ZOREN
|5,53
|783.821.857
|% -1,95
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,3536
|31,3597
|% 0,40
|
|Euro
|33,8998
|33,9136
|% 0,14
|
|Sterlin
|39,4710
|39,6689
|% 0,41
|
|Frank
|35,1699
|35,3817
|% -0,03
|
|Riyal
|8,3356
|8,3774
|% 0,39
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,59
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|870,73
|873,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|940,83
|944,74
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,20
|83,20
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.048,14
|2.048,41
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:42
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17:57VESBE
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 20.96 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 034, 238 adet işlem
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17:56VESBE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 20.98 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 017, 906 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -95, 08 kaybederek (% -0.98 ) 9, 606
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ODAS, EREGL
-
17:55XU100
Endeks 9, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 83 altında . İşlem hacmi 97, 940.00 milyon TL de