***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi temel olarak, büyüme ve katma değer üretme potansiyeline sahip, operasyonel, üretim ya da satış performansının geliştirilmesi suretiyle yüksek getiri beklentisi olan, verilecek finansal ve/veya kurumsal destekle faaliyet amaçlarını gerçekleştirebilecek şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmayı veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı veya Tebliğ'de belirtilen diğer yöntemlerle yatırım yapmaktır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,00288 Fon Toplam Değerinin: 0,00288'i 1,05 Fon Toplam Değerinin %1,05'iFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarArif Özer İsfendiyaroğlu 2021- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Kurucu 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı - Kurucu 2018-2020 Yapı Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2015-2018 Akbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 11İnci Aksun 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler CBO 8Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 8 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLARTevfik Kınık 2021-Devam - Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. - YK Üyesi 2021-Devam - Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (BtcTurk) - YK Üyesi 2021-Devam - Nuh Çimento - Bağımsız YK Üyesi 2020-Devam - Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi - Bağımsız YK Üyesi 2019-Ocak 2020 - Demirören Holding - CEO 2016-Mart 2019 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş. - GMY 1999-Eylül 2016 - Sermaye Piyasası Kurulu - Kurul Başkan Yard. 25Celalettin Özgür Güneri 2023-Devam - Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş.- YK Baş. Yard. ve GM 2023- Devam - BtcTurk Destek Hizmetleri A.Ş.- YK Baş. Yard. 2023- Devam - İnfoset Teknoloji A.Ş.- YK Baş. Yard. (2021-2023) - Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- YK Baş. (2021-2023) - Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş.- YK Baş. (2018-2023) - BtcTurk - Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. - GM ve YK Baş. (2018- 2023) – Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. - GM ve YK Baş 24 TÜREV ARAÇLARAyça Aktolga Öztürk 2023- Devam BtcTurk Teknoloji A.Ş.- YK Üyesi 2023- Devam BtcTurk Destek Hizmetleri A.Ş.- YK Üyesi 2023- Devam Bithero Elektronik Hizmetler A.Ş.- YK Üyesi 2023- Devam İnfoset Teknoloji A.Ş.- YK Üyesi 2023- Devam Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. – YK Üyesi 2021-Devam Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- YK Üyesi 2021-Devam Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş. - YK Üyesi 2018- Devam BtcTurk – Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. - Baş Hukuk Müşaviri – Kanuni Temsilci 5Nevzat Hakan Gürbüz 2023- Devam Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş.- Yatırım Direktörü 2021 - 2023 - BtcTurk – Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş - Yatırım Direktörü 2018 - 2021 - QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.- Yatırım Bankacılığı - Grup Yöneticisi 6 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAROzan Yurtseven (2023- Devam)- BtcTurk Teknoloji A.Ş. – GM ve YK Üyesi (2021-Devam) - Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi (2021-2023) - Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi (2016- 2023) - Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş - CTO (2014-2016) - Mobilizm Turizm Tic.A.Ş -Yazılım Geliştirme Uzmanı (2013-2014) - Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic.A.Ş - Baş Yazılm Mühendisi 8Eda Elif Özbek 2023 - Devam) – Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Tic. A.Ş. – Pazarlama Direktörü 2020 - 2023 - Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. - Pazarlama Direktörü 2018-2020 - BtcTurk - Pazarlama Müdürü 5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258694BIST