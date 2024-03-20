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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

20.03.2024 15:13
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
09:00 - 15:00 Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır. 1 Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olması dolayısıyla katılım payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz.
Fon'da oluşan kar, Fon'un bilgilendirme dokümanlarında belirtilen esaslara göre tespit edilen katılma payının birim pay değerine yansır. Katılma payı sahipleri, paylarını Fon'a geri sattıklarında, ellerinde tuttukları süre için Fon'da oluşan kardan paylarını almış olurlar. Hesap dönemi sonunda ayrıca temettü dağıtımı söz konusu değildir.

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri
Yatırım Stratejisi Risk Değeri
Kurucu, fonun katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde temsili, yönetimi, yönetiminin denetlenmesi ile faaliyetlerinin içtüzük ve izahname hükümlerine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Kurucu fona ait varlıklar üzerinde kendi adına ve fon hesabına mevzuat ve içtüzüğe uygun olarak tasarrufta bulunmaya ve bundan doğan hakları kullanmaya yetkilidir. Fonun faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında portföy yöneticiliği hizmeti de dahil olmak üzere dışarıdan hizmet alınması, Kurucunun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalarla birlikte işbu fon özelinde düzenlenen İcazet Belgesi çerçevesinde yönetilir. Fon'un yatırım stratejisi: Fon toplam değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i BIST'te işlem gören ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış BIST Katılım Tüm Endeksinde yer alan şirketlerin paylarına yatırılacak ve portföy yönetiminde katılım prensiplerine uygunluk esas alınacaktır. Ayrıca, fon portföyüne katılma hesapları, taahhütlü işlem pazarı işlemleri, kamu ve özel sektör kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, katılım yatırım fonu katılma payları ve borsa yatırım fonu katılma payları, girişim sermayesi fonu katılma payları dahil edilebilir. Faizsiz yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Fon ters repo, repo, faize dayalı vadeli işlem, opsiyon, varant ve buna benzer faiz getirisi olan işlemleri yapamaz, Fon portföyüne faiz getirisi olan kamu veya özel sektör borçlanma araçları alınamaz. *Tek bir yatırım fonunun, yabancı borsalarda işlem gören borsa yatırım fonunun ve yabancı yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon toplam değerinin %10'unu aşamaz. *Türkiye'de kurulu tek bir borsa yatırım fonunun katılma paylarına yapılan yatırım tutarı fon portföyünün %20'sini geçemez. Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5. maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında belirli bir varlık grubundan oluşan endeksi takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yapılan yatırım ilgili varlık grubu için belirlenen yatırım sınırlamaları hesaplamalarına dahil edilir. *Fon portföyünde yer alan varlıklar, rayiç değerlerinin en çok %10'una kadar işlemin karşı tarafının tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunması şartıyla borsa dışında satılabilir. Vaad sözleşmelerinin amacı Fon'un nakit ihtiyacının giderilmesi olup, bu sözleşme dahilinde el değiştirmiş olsa bile işlem vadesinde sözleşmenin fon portföyüne geri alınması sağlanacaktır.
Fon hesabına finansman sağlaması veya fonun ihtiyaç duyduğu nakdi karşılamak için borsa dışında, portföyünde yer alan herhangi bir varlığı, taraflardan en çok birinin tek taraflı bağlayıcı vaadi ile belli bir süre sonunda önceden tespit edilmiş şartlarla geri alma taahhüdünde bulunarak satması mümkündür. Fon hesabına kredi alınmayacaktır. Portföye dahil edilen yabancı yatırım araçlarını tanıtıcı genel bilgiler: Fon portföyüne yabancı kamu ve özel sektör kira sertifikaları (sukuk), yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma payları dahil edilebilir. Portföye dahil edilecek olan yabancı yatırım araçları ile ilgili herhangi bir ülke sınırlaması bulunmamaktadır. Yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarının, tabi olduğu otorite tarafından yetkilendirilmiş bir saklayıcı kuruluş nezdinde saklanması, fiyatının veri dağıtım kanalları vasıtasıyla ilan edilmesi ve Fon'un fiyat açıklama dönemlerinde Finansal Raporlama Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde gerçeğe uygun değeri üzerinden nakde dönüştürülebilecek nitelikte likiditasyona sahip olması şartlarıyla, yurtdışında borsa dışından fon portföyüne dahil edilmesi mümkündür. Fon portföyüne sadece derecelendirmeye tabi tutulmuş yurtdışında ihraç edilen ve danışma kurulunca icazet verilen kira sertifikaları ile ihraç edildiği ülkenin borsasına kote edilmiş yabancı ortaklık payları alınabilir. İlgili aracın derecesini belirleyen belgeler Yönetici nezdinde bulundurulur. Yabancı yatırım fonu ve borsa yatırım fonu katılma paylarının faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış olan endekslerde yer alması ve/veya faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğunun bir danışman/danışma kurulu tarafından onaylanmış olması zorunludur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260556


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