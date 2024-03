***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerYatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar, izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Katılma paylarının alım ve satımı yalnızca Kurucu tarafından yapılacaktır. 1 Fonun, faizsiz yatırım araçlarına yönelik tercihte bulunan yatırımcılara satılacak bir fon olması dolayısıyla katılım payı alım talimatı karşılığında yatırımcılardan tahsil edilen tutarlar nemalandırılmaz. Alım Bedellerinin Tahsil Esasları Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. Alım talimatları pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir. Kurucu, talimatın pay sayısı olarak verilmesi halinde, alış işlemine uygulanacak fiyatın kesin olarak bilinmemesi nedeniyle, katılma payı bedellerini en son ilan edilen satış fiyatına %20 ilave marj uygulayarak tahsil edebilir. Ayrıca, katılma payı bedellerini işlem günü tahsil etmek üzere en son ilan edilen fiyata marj uygulanmak suretiyle bulunan tutara eş değer kıymeti teminat olarak kabul edebilir. Talimatın tutar olarak verilmesi halinde ise belirtilen tutar tahsil edilerek, bu tutara denk gelen pay sayısı fon fiyatı açıklandıktan sonra hesaplanır.Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir. Satım Bedellerinin Ödenme Esasları Katılma payı bedelleri iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 15:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.Kurucu, her yılın 6. Ay'ının son değerleme günü ve her yılın son değerleme günü ilgili yatırımcının fon katılma paylarını elde tutma süresi boyunca (veya en yakın yılsonundan itibaren) hesaplanacak aşağıda yer verilen eşik değerin (performans ölçütü) getirisi ile gerçekleşen pay getirisi arasındaki fark üzerinden %20 (yüzdeyirmi) performans ücretini hesaplar. Hesaplamalarda, "FİFO- İlk Giren İlk Çıkar" yöntemi izlenir. Performans ücreti ancak bu maddede tanımlanan ve her bir yatırımcının her bir yatırımı için ayrı ayrı tespit edilen yüksek iz değerin (high watermark) oluştuğu değerleme günüyle performans ücreti hesaplamasının yapılacağı değerleme günü arasındaki dönemde pay getirisi pozitif olduğu ve aynı dönemdeki eşik değerin getiri oranını aştığı takdirde, yine o dönemdeki pay getirisinin eşik değerin getiri oranını aşan kısmının %20'si tutarında tahsil edililir. *Performans Ücreti uygulamasına ilişkin diğer detaylar "Diğer Hususlar"da yer almaktadır.Diğer HususlarAçıklama Fon Portföyünün Saklanması Ve Fon Malvarlığının AyrılığıFon portföyünde yer alan ve saklamaya konu olabilecek varlıklar Kurul'un portföy saklama hizmetine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Portföy Saklayıcısı nezdinde saklanır.Fon'un malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın malvarlığından ayrıdır. Fon'un malvarlığı, Fon hesabına olması şartıyla kredi almak, türev araç işlemleri veya Fon adına taraf olunan benzer nitelikteki işlemlerde bulunmak haricinde teminat gösterilemez ve rehnedilemez. Fon malvarlığı Kurucu'nun ve Portföy Saklayıcısı'nın yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi halinde dahi başka bir amaçla tasarruf edilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dahil olmak üzere haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.Performans ÜcretiKurucu, yönetim ücretinin yanı sıra aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde fon katılımcılarından farklı dönemlerde yaptıkları her bir yatırım için ayrı ayrı hesaplanmak kaydıyla, "Performans Ücreti" tahsil eder. Performans ücreti tahsil edilmesi için dönemsel fon getirisinin pozitif olması ve fon getirisinin aynı dönemdeki "Eşik Değer" getirisini aşması gerekmektedir. Hesaplamalarda, "FİFO- İlk Giren İlk Çıkar" yöntemi izlenir.Performans ücreti ancak bu maddede tanımlanan ve her bir yatırımcının her bir yatırımı için ayrı ayrı tespit edilen yüksek iz değerin (high watermark) oluştuğu değerleme günüyle performans ücreti hesaplamasının yapılacağı değerleme günü arasındaki dönemde pay getirisi pozitif olduğu ve aynı dönemdeki eşik değerin getiri oranını aştığı takdirde, yine o dönemdeki pay getirisinin eşik değerin getiri oranını aşan kısmının %20'si tutarında tahsil edilir.Her bir yatırımcının her bir yatırımı için "yüksek iz değeri"nin oluştuğu değerleme günü, yatırımcıdan performans ücretinin hesaplandığı 6. Ayın son değerleme günü ve yılın son değerleme günü veya performans ücreti tahsilatı hiç yapılmadıysa yatırımcının Fon'a giriş yaptığı gün olarak tanımlanır. Her durumda fon pay değeri yüksek iz değerini aşmadığı sürece yatırımcılardan performans ücreti tahsil edilemez.Herhangi bir dönemde performans, BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi değişim oranından daha düşük olur ise performans ücreti tahsil edilmez.Fon'a giriş yaptığı takvim yılı içinde Fon'dan çıkış yapmak isteyen yatırımcılardan, giriş tarihindeki fon birim fiyatı ile çıkış yaptığı fon birim fiyatı arasındaki farktan BIST Katılım Tüm Getiri Endeksi değişim oranı getirisi değişimi arındırıldıktan sonra kalan kısımdan, yukarıda belirtildiği şekilde yüksek iz değerin aşılması şartıyla, %20 (yüzdeyirmi) oranında performans ücreti hesaplanır ve tahsil edilir.Performans ücreti katılma payı sahipleri tarafından karşılanır. Performans ücreti, her 6. Ayın sonunda ve her takvim yılı sonunda (son değerleme gününü takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde) katılma payı sahiplerinin Fon'dan ayrılmasını beklemeksizin bu maddede izah edilen yönteme uygun olarak, ilave bir talep veya emir beklenmeksizin, yatırımcıdan öncelikle nakit olarak, yoksa son pay fiyatı kullanılarak yatırımcının sahip olduğu fon katılma paylarının tekabül eden tutarda Fon'a iade edilmesi suretiyle tahsil edilir. Bu durumda ihbar süresi koşulu aranmayacaktır. Performans ücreti Kurucu hesabına ödenir.Fon'un Sona Ermesi ve Fon Varlığının TasfiyesiFon, Tebliğ'in 28. maddesi, 29. maddesi ve Rehber'in 11. maddesi hükümleri çerçevesinde sona erer ve tasfiye edilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260559BIST