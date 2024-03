***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)İnci Aksun 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 2020- Devam Gri Finansal Teknolojiler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ? Kurucu 2019-2021 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Perakende Bankacılık Planlama ve Koordinasyon Grup Direktörü 2015-2019 Akbank T.A.Ş. Bireysel Bankacılık Pazarlama Bölüm Başkanı 17Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 9Mehmet Akif Çelenk 2023 ? Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Gayrimenkul Değerleme Uzmanı 2019 ? Devam Kapitalfon Gayrimenkul Yatırım Lisanslı Değerleme Uzmanı 2015 ? 2019 24 Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş., Lisanslı Değerleme Uzmanı, 2011 ? 2015 GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş., Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı, 9Ahmet Murat Mermer 2006 - Devam EMS Yapı İnş.Taah. Yat. Tic. Ltd. Şti. - Kurucu Ortak 18İbrahim Emre Mermer 2006 - Devam EMS Yapı İnş.Taah. Yat. Tic. Ltd. Şti. - Kurucu Ortak 18Hayrettin Mermer 2006 - Devam EMS Yapı İnş.Taah. Yat. Tic. Ltd. Şti. - Şirket Danışmanı 44Berrin Salcan 2018 - Devam EMS Yapı İnş.Taah. Yat. Tic. Ltd. Şti. - Mali ve İdari İşler Müdürü 6http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261534BIST