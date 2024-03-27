***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
27.03.2024 14:44
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 27 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Zeliha Funda Kaya 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2019 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yatırım Yöneticisi 16 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Pınar Saydem 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021- Devam Londonvest LTD. Finans Müdürü 20 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hülya Kama 30 SPL Düzey 3/Türev
Semih Sezgin 11 SPL Düzey 3/Türev
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263131
BIST
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17:058.812
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.834
|
|Önceki Kapanış
|: 8.807
|
8.749
En Yüksek
8.906
17:0532,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0986
|Açılış
|: 32,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,2721
En Düşük
32,1073
17:0535,1145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2504
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
35,1764
En Düşük
34,7919
17:052.275,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.275,83
|
|Önceki Kapanış
|: 2.253,38
|
2.278,49
En Düşük
2.249,44
BIST En Aktif Hisseler17:03
|AGROT
|39,16
|845.776.135
|% 10,00
|
|GUBRF
|166,10
|2.255.216.632
|% 10,00
|
|ERSU
|45,56
|98.515.826
|% 10,00
|
|DITAS
|21,90
|60.159.892
|% 9,99
|
|BVSAN
|107,30
|80.704.492
|% 9,99
|
|PEKGY
|11,44
|1.189.972.102
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.105,00
|12.350.415
|% -9,99
|
|SODSN
|225,30
|9.323.139
|% -9,97
|
|BJKAS
|52,00
|34.149.199
|% -9,96
|
|VRGYO
|55,60
|476.209.746
|% -9,96
|
|THYAO
|283,75
|7.326.723.490
|% -0,53
|
|PETKM
|20,18
|4.265.618.911
|% -5,26
|
|ASELS
|55,80
|3.362.569.177
|% 5,28
|
|ISCTR
|10,78
|3.136.997.637
|% -3,06
|
|YKBNK
|26,44
|3.096.555.303
|% -0,75
|
|ZOREN
|5,53
|1.653.063.761
|% 1,65
|
|ISCTR
|10,78
|3.136.997.637
|% -3,06
|
|PETKM
|20,18
|4.265.618.911
|% -5,26
|
|EKGYO
|9,47
|1.657.810.809
|% 1,61
|
|YKBNK
|26,44
|3.096.555.303
|% -0,75
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2657
|32,2719
|% 0,31
|
|Euro
|35,0925
|35,1178
|% 0,73
|
|Sterlin
|40,9985
|41,2041
|% 0,21
|
|Frank
|35,8644
|36,0442
|% 0,06
|
|Riyal
|8,6647
|8,7081
|% 0,25
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,58
|% 0,66
|
|Platin
|896,02
|896,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,82
|971,56
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,08
|85,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.192,96
|2.193,27
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:03
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-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -11, 47 kaybederek (% -0.15 ) 7, 770
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANFM, ODINE, NETAS, ERSU, KBORU, BVSAN, DITAS, AGROT, GUBRF
-
17:18
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AKENR, PEKGY, KERVN, KSTUR, BJKAS, SODSN, VRGYO
-
17:18
INGRM, MNDTR, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
PETKM, DERIM, CMBTN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında