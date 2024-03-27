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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.03.2024 14:47
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri (Girişim Sermayesi Yatırımları Dışında Kalan Portföy İçin)
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Berna Sema Yiğit Sevindi 2022- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 2021-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 2019-2022 24 Portföy Yönetimi A.Ş. Direktör 2015-2019 QNB Finansinvest Fon Operasyon Birimi Yöneticisi 27 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Zeliha Funda Kaya 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021-2023 A1 Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2020-2021 İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2015-2019 Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kıdemli Yatırım Yöneticisi 16 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Pınar Saydem 2023- Devam Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi 2021- Devam Londonvest LTD. Finans Müdürü 20 SPL DÜZEY 3 / TÜREV ARAÇLAR
Hülya Kama 30 SPL Düzey 3/Türev
Semih Sezgin 11 SPL Düzey 3/Türev




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263140


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