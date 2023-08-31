***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
31.08.2023 15:00
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
25/08/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazılarına istinaden, fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 25/08/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190496
BIST
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15:187.963
En Düşük
|Değişim
|: 0,70%
|| 55,40
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1826,6720
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0179
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1829,1064
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0453
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:181.669,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,99
|Açılış
|: 1.669,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:16
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.998.565
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.393.109
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.717.541
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|KSTUR
|420,00
|940.399
|% -3,63
|
|ASTOR
|145,90
|7.775.578.970
|% 7,12
|
|KOZAL
|29,16
|5.989.414.301
|% 9,30
|
|ISCTR
|21,82
|5.539.086.703
|% -1,53
|
|TUPRS
|142,40
|4.519.989.902
|% 0,14
|
|GUBRF
|352,90
|4.096.181.657
|% 2,47
|
|ISCTR
|21,82
|5.539.086.703
|% -1,53
|
|EKGYO
|8,72
|2.111.448.314
|% 1,99
|
|KOZAL
|29,16
|5.989.414.301
|% 9,30
|
|PETKM
|20,90
|3.418.795.888
|% 5,03
|
|ZOREN
|4,82
|693.778.799
|% 2,77
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6631
|26,6712
|% -0,07
|
|Euro
|29,0429
|29,0911
|% -0,21
|
|Sterlin
|33,7347
|33,9039
|% -0,31
|
|Frank
|30,1221
|30,3036
|% -0,43
|
|Riyal
|7,0883
|7,1239
|% -0,05
|
|15:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|5,12
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,50
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.974
|11.075
|-83,00
|
|Yarım
|5.504
|5.559
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.779
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|21,05
|21,07
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,91
|85,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:16
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-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
-
15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
Bu seansda işlem gören 233 hisse senedinden 182 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 48 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 3 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem