***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım FonuYeni UnvanFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi25/08/2023AçıklamalarUnvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 25/08/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazılarına istinaden, fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Gayrimenkul Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190497BIST