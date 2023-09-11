***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGri Portföy Dördüncü Fon Sepeti FonuYeni UnvanFoneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi06/09/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 15/08/2023 tarih ve E-12233903-305-04-40915 sayılı izin yazılarına istinaden, fonumuzun "Gri Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Dördüncü Fon Sepeti Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.Unvan değişikliğine istinaden tescil işlemleri 06/09/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193625BIST