***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGri Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi12/09/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazılarına istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 12/09/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194372BIST