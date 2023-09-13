***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
13.09.2023 11:26
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
12/09/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazılarına istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 12/09/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194372
BIST
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13:118.203
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 43,58
|Açılış
|: 8.184
|
|Önceki Kapanış
|: 8.160
|
8.166
En Yüksek
8.236
13:1126,9446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1019
|Açılış
|: 26,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9450
|
27,2606
En Düşük
26,8215
13:1128,9438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0238
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8800
|
29,2851
En Düşük
28,8588
13:111.655,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,70
|Açılış
|: 1.655,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.652,84
|
1.674,34
En Düşük
1.647,27
BIST En Aktif Hisseler13:10
|EBEBK
|74,80
|40.973.046
|% 10,00
|
|BURCE
|122,10
|62.558.192
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.771.561,00
|3.543.122
|% 10,00
|
|ISBTR
|164.767,10
|1.812.438
|% 10,00
|
|QNBFB
|183,70
|6.603.648
|% 10,00
|
|SNPAM
|37,14
|4.518.638
|% -9,99
|
|KZGYO
|39,54
|1.900.682.072
|% -9,97
|
|UZERB
|167,00
|1.299.236
|% -9,73
|
|TATEN
|59,55
|520.398.349
|% -8,88
|
|OFSYM
|80,30
|129.810.462
|% -7,27
|
|SISE
|56,45
|5.790.367.078
|% 4,06
|
|YKBNK
|16,64
|2.625.368.970
|% 2,78
|
|THYAO
|237,00
|2.386.717.740
|% 0,42
|
|ENKAI
|36,94
|2.246.115.533
|% -3,25
|
|ULKER
|86,65
|2.013.074.891
|% -3,40
|
|YKBNK
|16,64
|2.625.368.970
|% 2,78
|
|AKGRT
|6,19
|833.872.728
|% 9,36
|
|SKBNK
|5,59
|738.313.375
|% 6,88
|
|ZOREN
|4,97
|652.217.785
|% 1,02
|
|KATMR
|2,11
|226.294.649
|% 4,46
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9419
|26,9472
|% 0,39
|
|Euro
|28,9340
|28,9451
|% 0,09
|
|Sterlin
|33,4681
|33,6359
|% 0,01
|
|Frank
|30,0434
|30,2244
|% 0,08
|
|Riyal
|7,1603
|7,1962
|% 0,28
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|-2,30
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.655
|1,86
|
|Cumhuriyet
|11.277
|11.448
|15,00
|
|Tam
|11.036
|11.103
|-54,00
|
|Yarım
|5.535
|5.575
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.759
|2.787
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,81
|19,83
|-0,11
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|0,50
|