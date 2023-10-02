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***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği

02.10.2023 15:20
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği


***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )

Türkçe
Fon Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
29/09/2023
Açıklamalar

Sermaue Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazısına istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 29/09/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198598


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