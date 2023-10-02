***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi29/09/2023AçıklamalarSermaue Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazısına istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 29/09/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198598BIST