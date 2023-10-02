***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
02.10.2023 15:20
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
29/09/2023
Açıklamalar
Sermaue Piyasası Kurulu'nun 16/08/2023 tarih ve E-12233903-320.04-40970 sayılı izin yazısına istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanının "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Unvan değişikliğine ilişkin tescil işlemleri 29/09/2023 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198598
BIST
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18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0868
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8664
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,1421
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.616,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -10,85
|Açılış
|: 1.616,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|103.074.139
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4543
|27,4696
|% 0,32
|
|Euro
|28,8445
|28,8676
|% -0,49
|
|Sterlin
|33,1990
|33,3655
|% -0,30
|
|Frank
|29,7928
|29,9722
|% -0,01
|
|Riyal
|7,2983
|7,3349
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-16,76
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.618
|-9,88
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.808
|10.940
|-148,00
|
|Yarım
|5.421
|5.493
|-74,00
|
|Çeyrek
|2.702
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,92
|
|Gümüş Gr.
|18,73
|18,77
|-0,79
|
|B. Petrol
|91,03
|91,03
|-1,17
|