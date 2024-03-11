***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanGri Portföy Yönetimi A.Ş. Jobtogo Girişim Sermayesi Yatırım FonuYeni UnvanFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi26/02/2024AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 16/02/2024 tarih ve E-12233903-320.04-49818 sayılı izin talepna istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Jobtogo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanı "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.Değişikliklere ilişkin tescil işlemleri 26/02/2024 tarihinde tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257460BIST