***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
11.03.2024 15:07
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Jobtogo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
26/02/2024
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/02/2024 tarih ve E-12233903-320.04-49818 sayılı izin talepna istinaden fonumuzun "Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Jobtogo Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olan unvanı "Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" olarak değiştirilmesi uygun görülmüştür.
Değişikliklere ilişkin tescil işlemleri 26/02/2024 tarihinde tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257460
BIST
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15:529.242
En Düşük
|Değişim
|: 0,94%
|| 86,47
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:5232,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0926
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:5235,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0498
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:522.241,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 7,61
|Açılış
|: 2.241,61
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:48
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|53.062.483
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.184.214
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|189.026.841
|% 10,00
|
|DGATE
|49,50
|18.224.480
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.789.823
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|45.404.160
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|171.340.026
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.910.650.629
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,00
|4.030.565.544
|% 5,38
|
|AKBNK
|43,90
|3.937.334.556
|% 4,92
|
|OBAMS
|52,70
|3.924.870.630
|% -9,45
|
|EREGL
|45,84
|3.716.037.532
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.483.070.977
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|793.760.131
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.355.602.772
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|293.194.720
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,50
|2.509.447.014
|% 2,26
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0001
|32,0030
|% 0,30
|
|Euro
|35,0118
|35,0234
|% 0,11
|
|Sterlin
|42,2289
|42,4406
|% -0,62
|
|Frank
|37,5050
|37,6930
|% -0,48
|
|Riyal
|8,7714
|8,8154
|% -0,51
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:48
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 47 artarak (% 1.16 ) 8, 098
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16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DGGYO, DESPC, SODSN, SEKFK, VKING, SUMAS, CUSAN, KENT, AKFGY, ARTMS
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16:06
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PEKGY, YAYLA, MMCAS, FONET, EUYO, KRSTL
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16:06
INDES, TURGG, DOAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:06
DAGHL, ATAKP, LMKDC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında