***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGri Portföy Yönetimi A.Ş. Nar Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Tadili Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188126BIST