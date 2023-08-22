***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.08.2023 11:46
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gri Portföy Yönetimi A.Ş. Odunluk Gastronomi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İçtüzük ve İhraç Belgesi Tadili Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188129
BIST
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14:087.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,21%
|| 16,22
|Açılış
|: 7.856
|
|Önceki Kapanış
|: 7.797
|
7.780
En Yüksek
7.903
14:0827,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0730
|Açılış
|: 27,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1950
|
27,2792
En Düşük
27,0969
14:0829,6525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0524
|Açılış
|: 29,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
30,0604
En Düşük
29,4012
14:081.663,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 9,66
|Açılış
|: 1.663,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,60
|
1.665,39
En Düşük
1.651,18
BIST En Aktif Hisseler14:06
|PKENT
|150,70
|89.427.459
|% 10,00
|
|NETAS
|47,32
|17.339.752
|% 10,00
|
|TBORG
|43,12
|2.976.013
|% 10,00
|
|UMPAS
|5,50
|1.221.875
|% 10,00
|
|QNBFL
|258,50
|899.580
|% 10,00
|
|TETMT
|1.255,50
|11.536.790
|% -10,00
|
|INGRM
|861,10
|17.515.635
|% -9,99
|
|EUYO
|15,07
|9.266.862
|% -9,98
|
|GSDDE
|9,27
|120.916.904
|% -9,74
|
|HKTM
|74,90
|217.705.067
|% -8,55
|
|TUPRS
|142,00
|8.982.836.522
|% 1,65
|
|THYAO
|255,70
|8.043.540.987
|% -1,27
|
|TCELL
|59,70
|4.466.561.803
|% 5,01
|
|EREGL
|44,40
|4.412.328.125
|% -1,33
|
|KOZAL
|27,28
|3.340.615.923
|% 2,94
|
|SKBNK
|4,06
|690.883.582
|% 0,50
|
|ZOREN
|4,97
|844.165.919
|% 0,20
|
|EKGYO
|8,93
|1.428.262.744
|% -1,11
|
|ODAS
|12,65
|1.850.187.498
|% 2,60
|
|YKBNK
|15,50
|2.259.589.565
|% -3,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1947
|27,2012
|% 0,22
|
|Euro
|29,6373
|29,6541
|% 0,18
|
|Sterlin
|34,5973
|34,7708
|% 0,22
|
|Frank
|30,8580
|31,0439
|% 0,27
|
|Riyal
|7,2282
|7,2644
|% 0,19
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.903
|8,12
|
|Altın Gr.
|1.663
|1.663
|9,51
|
|Cumhuriyet
|11.435
|11.608
|65,00
|
|Tam
|11.198
|11.261
|15,00
|
|Yarım
|5.616
|5.657
|8,00
|
|Çeyrek
|2.799
|2.828
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,47
|20,50
|0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,35
|