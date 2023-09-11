***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon Unvan Değişikliği Tadil Metni ve Güncel İçtüzükhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193818BIST