***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
12.10.2023 10:39
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Foneria Portföy Çoklu Varlık Katılım Fonu İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204784
BIST
'
12:148.459
En Düşük
|Değişim
|: 1,55%
|| 128,71
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.422
En Yüksek
8.471
12:1427,7502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7535
En Düşük
27,6408
12:1429,5491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1290
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3245
12:141.677,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,31
|Açılış
|: 1.677,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,85
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler12:12
|GESAN
|112,20
|928.689.722
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.847,90
|650.764.054
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|10.088.964
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|3.441.240
|% 10,00
|
|KSTUR
|948,30
|1.749.614
|% 10,00
|
|QNBFL
|877,50
|3.023.865
|% -10,00
|
|CASA
|163,80
|6.276.161
|% -10,00
|
|IHAAS
|18,30
|221.284.089
|% -8,96
|
|VANGD
|19,55
|356.045
|% -7,96
|
|HATSN
|74,95
|328.028.781
|% -6,89
|
|THYAO
|232,30
|2.467.937.212
|% 0,96
|
|TUPRS
|148,80
|2.136.948.105
|% 3,05
|
|YKBNK
|20,02
|2.044.542.673
|% 3,73
|
|ODAS
|14,16
|1.852.964.810
|% 4,89
|
|EREGL
|44,72
|1.832.946.066
|% 1,36
|
|ZOREN
|6,46
|920.579.360
|% 4,87
|
|ODAS
|14,16
|1.852.964.810
|% 4,89
|
|EKGYO
|8,31
|1.074.207.661
|% 1,59
|
|YKBNK
|20,02
|2.044.542.673
|% 3,73
|
|KATMR
|3,06
|167.171.430
|% 0,33
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7447
|27,7514
|% 0,33
|
|Euro
|29,5388
|29,5554
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,0212
|34,1918
|% 0,11
|
|Frank
|30,6929
|30,8778
|% 0,41
|
|Riyal
|7,3756
|7,4126
|% 0,24
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.880
|1.881
|6,02
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.678
|9,21
|
|Cumhuriyet
|11.620
|11.796
|30,00
|
|Tam
|11.382
|11.462
|11,00
|
|Yarım
|5.708
|5.753
|6,00
|
|Çeyrek
|2.845
|2.876
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,19
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|0,17
|
|B. Petrol
|86,74
|86,74
|0,92
|
Seans Raporu
12:12
daha fazla
-
12:27SAYAS
Yüzde 9.08 oranında artışla 142.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 363, 472 adet işlem
-
12:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 124, 69 artarak (% 1.43 ) 8, 849
-
12:26XU100
Endeks 8, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 57 üstünde . İşlem hacmi 46, 035.00 milyon TL de
-
12:26BAKAB
Yüzde 7.20 oranında artışla 82.65 lira fiyatla işlem gören hissede 258, 152 adet işlem
-
12:24ENSRI
Yüzde 5.07 oranında artışla 45.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 645, 729 adet işlem