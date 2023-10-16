***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFoneria Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu(Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahname ve Yatırımcı Bilgi Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206639BIST