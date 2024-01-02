***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar2023 Yılı 2. Dönemi için FBC - Foneria Portföy Katılım Fonu, pay başına 0.13 TL (13 Kuruş) ve toplamda 20,173,396.36 TL olmak üzere kar payı ödemesini 02.01.2024 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231220BIST