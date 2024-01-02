***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2024 12:23
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2023 Yılı 2. Dönemi için FBC - Foneria Portföy Katılım Fonu, pay başına 0.13 TL (13 Kuruş) ve toplamda 20,173,396.36 TL olmak üzere kar payı ödemesini 02.01.2024 tarihinde yapmış ve kar payı ödemesi fon birim fiyatına da yansıtılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231220
BIST
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13:397.579
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 108,60
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3929,7145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2011
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7183
En Düşük
29,4693
13:3932,7403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0428
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:391.981,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,93
|Açılış
|: 1.981,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:37
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.792.148
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.837.595
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.750.364
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|228.643.209
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.012.361
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,94
|117.543.582
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.407.484.367
|% 9,95
|
|THYAO
|236,00
|3.101.665.238
|% 3,24
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|EREGL
|41,96
|1.663.841.159
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,92
|1.383.621.045
|% 1,10
|
|SKBNK
|4,31
|817.385.191
|% 0,23
|
|EKGYO
|7,07
|723.317.365
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,77
|1.725.157.953
|% 1,18
|
|BEGYO
|3,06
|157.920.110
|% 4,79
|
|ISCTR
|23,48
|1.246.431.165
|% 0,51
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7028
|29,7199
|% 0,70
|
|Euro
|32,7316
|32,7437
|% 0,14
|
|Sterlin
|37,6614
|37,8503
|% 0,61
|
|Frank
|34,9384
|35,1489
|% -0,09
|
|Riyal
|7,9030
|7,9426
|% 0,71
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,61
|1.003,06
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,25
|1.116,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,96
|2.076,26
|% 0,66
|