***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
10.01.2024 09:44
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
FS3 Fon İsfa İslami Finans Danışma Komitesi İcazet Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237817
BIST
'
10:577.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 22,83
|Açılış
|: 7.734
|
|Önceki Kapanış
|: 7.736
|
7.709
En Yüksek
7.759
10:5729,9779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0533
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9779
En Düşük
29,8218
10:5732,8093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0719
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,9000
En Düşük
32,6724
10:571.957,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.957,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.959,03
En Düşük
1.941,43
BIST En Aktif Hisseler10:56
|EKOS
|52,80
|300.591.017
|% 10,00
|
|MARKA
|47,18
|14.558.841
|% 9,98
|
|GARFA
|102,80
|53.021.755
|% 7,93
|
|BINHO
|304,50
|271.321.260
|% 6,84
|
|BRLSM
|26,00
|66.815.948
|% 6,56
|
|ISKUR
|8.051.000,00
|8.051.000
|% -9,85
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|ETYAT
|9,62
|3.337.596
|% -6,15
|
|BAGFS
|28,26
|73.206.685
|% -5,80
|
|BRKVY
|52,10
|4.284.877
|% -5,10
|
|THYAO
|243,60
|2.007.658.415
|% 0,29
|
|ISCTR
|25,38
|916.764.289
|% 0,95
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|KBORU
|59,15
|821.123.907
|% 4,14
|
|HALKB
|13,54
|863.376.485
|% -1,81
|
|TSPOR
|2,82
|114.068.020
|% -6,93
|
|BEGYO
|4,53
|178.464.056
|% 2,03
|
|EKGYO
|8,11
|316.997.108
|% -0,25
|
|YKBNK
|22,58
|865.480.864
|% 0,71
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9707
|29,9788
|% 0,18
|
|Euro
|32,7917
|32,8096
|% 0,22
|
|Sterlin
|37,9580
|38,1484
|% 0,14
|
|Frank
|35,0428
|35,2539
|% 0,21
|
|Riyal
|7,9683
|8,0083
|% 0,16
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,97
|% 0,66
|
|Platin
|933,98
|935,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,59
|988,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,88
|77,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.031,17
|2.031,38
|% 0,66
|