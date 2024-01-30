***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
30.01.2024 13:20
***GRP*** FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Foneria Portföy Üçüncü Serbest Fon İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243546
BIST
'
13:438.489
En Düşük
|Değişim
|: 0,20%
|| 16,86
|Açılış
|: 8.513
|
|Önceki Kapanış
|: 8.472
|
8.439
En Yüksek
8.517
13:4330,3640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0184
|Açılış
|: 30,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3050
|
30,6218
En Düşük
30,2875
13:4332,9381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0384
|Açılış
|: 32,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,3189
En Düşük
32,8386
13:431.988,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,88
|Açılış
|: 1.988,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.982,62
|
2.002,24
En Düşük
1.979,77
BIST En Aktif Hisseler13:43
|CATES
|88,00
|552.760.226
|% 10,00
|
|BYDNR
|32,78
|117.146.437
|% 10,00
|
|MIPAZ
|78,10
|42.958.900
|% 10,00
|
|BAYRK
|42,50
|31.286.588
|% 9,99
|
|ORCAY
|16,64
|291.648.130
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,60
|118.263.723
|% -5,72
|
|ERSU
|22,60
|6.181.665
|% -5,04
|
|GEDZA
|22,08
|47.587.799
|% -4,17
|
|VKFYO
|26,24
|52.826.492
|% -3,95
|
|RALYH
|82,60
|32.407.550
|% -3,90
|
|THYAO
|273,00
|6.142.871.393
|% -0,36
|
|EREGL
|43,62
|2.087.751.645
|% -0,23
|
|TCELL
|70,20
|1.876.708.300
|% 1,30
|
|GARAN
|63,70
|1.848.177.992
|% 0,47
|
|TUPRS
|152,80
|1.788.709.022
|% 0,33
|
|EKGYO
|10,13
|1.361.064.197
|% -0,69
|
|TSPOR
|1,56
|142.383.019
|% -1,27
|
|ZOREN
|4,64
|360.438.741
|% -1,28
|
|YKBNK
|21,54
|1.425.394.813
|% 0,94
|
|BEGYO
|5,46
|284.117.884
|% 6,85
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3605
|30,3640
|% 0,06
|
|Euro
|32,9270
|32,9381
|% 0,12
|
|Sterlin
|38,3805
|38,5730
|% -0,19
|
|Frank
|35,0432
|35,2543
|% -0,12
|
|Riyal
|8,0721
|8,1126
|% 0,06
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,10
|23,13
|% 0,66
|
|Platin
|924,38
|930,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|988,17
|992,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,87
|81,87
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.036,79
|2.037,08
|% 0,66
|